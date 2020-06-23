Экономика
Владимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты
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Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Футбол
Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс 13:22
Политика
Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»
Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
Общество
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян
Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru 10:22
Политика
Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
RT на русском 13:23
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Игры
Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»
Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
Игромания.ру 12:21
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
Происшествия
За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток
По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 11:52
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество
Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин
«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин.
REGNUM 10:49
Футбол
Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА
Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Инвест-Форсайт 13:24
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Экономика
На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам.
Коммерсантъ 11:40
Политика
Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца
Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца, сообщил Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.
Москва 24 10:10
Шоу-бизнес
Новорожденная дочь Ольги Рапунцель снялась в первой фотосессии
Ольга Рапунцель выложили милое видео с новорожденной дочерью. 10 июня звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочку.
Территория новостей вчера в 09:36
Общество
Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
ТАСС 11:06
Политика
Трамп приказал наказывать за разрушение памятников
Президент США Дональд Трамп распорядился судить по Закону о сохранении памятников ветеранам тех, кто сносит памятники.
ANNA-News 09:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
Транспорт
В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро
Напомним, все желающие могут посмотреть парад, приуроченный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по телеканалу "Россия 1". Трансляция начнется 24 июня в 10:00 по московскому времени.
Вести.Ru 12:17
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13