Экономика

Владимирские новостиВладимирские новостиПутин выступил с обращением. Главные моменты

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Путин выступил с очередным обращением к россиянам.
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Картина дня. 23 июня

Полит.ру12:14

Обращение Владимира Путина по коронавирусу: самое важное

Pro Город Самара12:06

Путин выступил с обращением. Главные моменты

Владимирские новости11:53

Главное из обращения Владимира Путина 23 июня

ТРК Радонежье11:26
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Общество

Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»

В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru 10:49
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Автоспорт

Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
2
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
6
Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
6
Футбол

Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс 13:22
Армия и оружие

Страны Прибалтики совместно модернизируют флот

Piter.tv 03:27
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Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
72
Общество

Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян

Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год.
Газета.Ru 10:22
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Политика

Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.
RT на русском 13:23
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
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Игры

Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец»

Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».
Игромания.ру 12:21
Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
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Музыка

Борис Гребенщиков выпустил новый альбом

Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM 08:55
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Происшествия

За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток

По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 11:52
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
15
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
5K
Общество

Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин

«Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин.
REGNUM 10:49
15
Футбол

Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Инвест-Форсайт 13:24
610
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
335
Экономика

На льготные кредиты для выплаты зарплат выделят еще 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на кредиты под 2% компаниям на выплату зарплат сотрудникам.
Коммерсантъ 11:40
5
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Политика

Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца

Пик эпидемии в России был сдержан на 1,5–2 месяца, сообщил Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.
Москва 24 10:10
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Шоу-бизнес

Новорожденная дочь Ольги Рапунцель снялась в первой фотосессии

Ольга Рапунцель выложили милое видео с новорожденной дочерью. 10 июня звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель родила дочку.
Территория новостей вчера в 09:36
2
Общество

Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5%

Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.
ТАСС 11:06
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Политика

Трамп приказал наказывать за разрушение памятников

Президент США Дональд Трамп распорядился судить по Закону о сохранении памятников ветеранам тех, кто сносит памятники.
ANNA-News 09:25
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
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Транспорт

В центре Москвы из-за Парада Победы закроют на выход ряд станций метро

Напомним, все желающие могут посмотреть парад, приуроченный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по телеканалу "Россия 1". Трансляция начнется 24 июня в 10:00 по московскому времени.
Вести.Ru 12:17
1
Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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