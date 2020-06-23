Путин выступил с очередным обращением к россиянам.

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Общество Путин предложил повысить НДФЛ для богатых россиян Глава государства предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн руб. в год. 1,8K

Политика Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 83

Игры Traveller’s Tales в 2008 году пыталась сделать блокбастер по «Властелину колец» Демка должна была убедить Питера Джексона и Гильермо дель Торо в том, что студия может заняться созданием полноценной игры, не LEGO-адаптацией, по мотивам грядущих «Хоббитов».

Политика Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. 7

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 41

Музыка Борис Гребенщиков выпустил новый альбом Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков. 4

Происшествия За нецензурную брань Верзилов получил 15 суток По предварительным данным, Петр Верзилов готовил некую акцию на 24 июня – день, когда в Москве пройдет Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. 543

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 5K

Общество Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин «Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин. 15

Футбол Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 335

Общество Путин предложил расширить лимит кредита по льготной ипотеке под 6,5% Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5% и выдавать ее на жилье в новостройках до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. 25

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