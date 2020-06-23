Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

«Даже при коронавирусе президент говорит о развитии по всем направлениям». Эксперт об обращении Путина

ФедералПрессвчера в 12:25

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Что предложил изменить Путин в обращении к народу 23 июня. Основные тезисы

Толквчера в 11:07

Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51
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Экономика

На Бору появится тепличный комбинат за 5 млрд рублей

Гипер НН 22 июня в 06:54
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело 06:09
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Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
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Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Политика

Шойгу перекрестился перед парадом Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы на Красной площади в Москве.
Lenta.ru 03:40
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

РБК вчера в 04:16
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Армия и оружие

Forbes (США): странная и тревожная война беспилотников на Кавказе (Forbes)

На Кавказе набирает обороты забытая война, участники которой вооружаются все более передовыми беспилотниками для ведения разведки и нанесения ударов.
ИноСМИ 05:47
Общество

Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
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Происшествия

В Болгарии обрушился строящийся тоннель

Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Общество

Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
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Армия и оружие

США продадут Украине новейшие патрульные катера Mark VI

Государственный департамент США одобрил продажу 16 новейших патрульных катеров Mark VI Украине.
Discover24 22 июня в 06:21
42
Общество

Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения

Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
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Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
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Армия и оружие

Глава ДНР предостерёг Киев от агрессии против Донецка

Силы ДНР ответят на любые агрессивные действия украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 22 июня в 16:45
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве

Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
URA.Ru вчера в 06:29
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Экономика

Китай опубликовал сокращенный негативный список для иностранных инвестиций в 2020 году

"Негативный список для иностранных инвестиций был сокращен с 40 до 33 пунктов, негативный список доступа иностранных инвестиций к экспериментальным зонам свободной торговли был сокращен с 37 до 30 пунктов", - говорится в докладе.
ТАСС 06:09
Политика

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
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Общество

Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
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Авто

Компания Lifan останется в России

SpeedMe 06:13
Политика

Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
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