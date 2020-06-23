Экономика
RT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
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Экономика
На Бору появится тепличный комбинат за 5 млрд рублей
Гипер НН 22 июня в 06:54
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
В сообщении компании «General Dynamics Electric Boat» говорится о том, что американские ВМС подписали контракт на строительство первых двух атомных подводных лодок класса «Columbia».
Военное дело 06:09
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Шойгу перекрестился перед парадом Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу перекрестился перед началом парада Победы на Красной площади в Москве.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
РБК вчера в 04:16
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Армия и оружие
Forbes (США): странная и тревожная война беспилотников на Кавказе (Forbes)
На Кавказе набирает обороты забытая война, участники которой вооружаются все более передовыми беспилотниками для ведения разведки и нанесения ударов.
ИноСМИ 05:47
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Происшествия
В Болгарии обрушился строящийся тоннель
Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Армия и оружие
США продадут Украине новейшие патрульные катера Mark VI
Государственный департамент США одобрил продажу 16 новейших патрульных катеров Mark VI Украине.
Discover24 22 июня в 06:21
Общество
Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения
Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Армия и оружие
Глава ДНР предостерёг Киев от агрессии против Донецка
Силы ДНР ответят на любые агрессивные действия украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия 22 июня в 16:45
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Политика
В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве
Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
URA.Ru вчера в 06:29
Экономика
Китай опубликовал сокращенный негативный список для иностранных инвестиций в 2020 году
"Негативный список для иностранных инвестиций был сокращен с 40 до 33 пунктов, негативный список доступа иностранных инвестиций к экспериментальным зонам свободной торговли был сокращен с 37 до 30 пунктов", - говорится в докладе.
ТАСС 06:09
Политика
В Москве завершился парад Победы
В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
Общество
Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль
По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
Авто
Компания Lifan останется в России
SpeedMe 06:13
Политика
Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16