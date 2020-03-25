Первым делом Владимир Путин отметил, что Россия не может огородиться от проблемы и не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну. И сегодня главная задача – работать на опережение.

Путин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом

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