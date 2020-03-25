Коронавирус
RuNews24.ruПутин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом
Первым делом Владимир Путин отметил, что Россия не может огородиться от проблемы и не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну. И сегодня главная задача – работать на опережение.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Костромичи, к телевизорам! В ближайшие часы ожидается экстренное выступление Путина по ситуации с короновирусом
Московский Комсомолец в Костромевчера в 07:27
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество
Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы в Коммунарке
Певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко перевели в реанимацию.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим
Из-за ситуации с коронавирусом губернатор принял решение ввести жесткий карантинный режим в регионе.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Общество
Можно ли уволить в выходной день?
Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой
Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.
Общество
Выходная неделя не скажется на майских праздниках
Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
Музыка
Почему BTS не любят российских ARMY
Политика
Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Религия
В РПЦ ответили на запрет властей Петербурга ходить в церкви из-за вируса
Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
Общество
Что Путин послал нации, кроме щедрости за чужой счет и новых налогов
Совсем уж феерической частью обращения Путина к народу стало объявление о введении налога на проценты по банковским депозитам свыше миллиона рублей и повышение с 2% до 15% налога на дивиденды, которые получают акционеры российских компаний.
Общество
В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр
В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Игры
BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?
Авто
Озвучены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
В опубликованном на портале Cars.ru материале автомобильные специалисты ответили на интересующий всех автомобилистов вопрос о том, можно ли использовать бензин Аи-92 вместо Аи-95, чтобы сэкономить.
Здоровье
В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу
Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Самарской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.
Общество
Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве
В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Армия и оружие
Путин поручил проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин приказал проверить вооруженные силы РФ на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.