Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом

Первым делом Владимир Путин отметил, что Россия не может огородиться от проблемы и не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну. И сегодня главная задача – работать на опережение.
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Путин выступил с обращением к нации. Главное

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Путин выступит с телеобращением к нации из-за коронавируса

Росбалтвчера в 06:57

Обращение Путина к нации из-за ситуации с пандемией коронавируса. Главное

vtomske.ruвчера в 10:42

Путин выступил с обращением к нации по ситуации с коронавирусом

RuNews24.ruвчера в 09:28

Костромичи, к телевизорам! В ближайшие часы ожидается экстренное выступление Путина по ситуации с короновирусом

Московский Комсомолец в Костромевчера в 07:27
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
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Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы в Коммунарке

Певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко перевели в реанимацию.
Спорт-Экспресс вчера в 14:59
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В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Общество

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Из-за ситуации с коронавирусом губернатор принял решение ввести жесткий карантинный режим в регионе.
Рязань.Лайф 15:10
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На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
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Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
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Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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Можно ли уволить в выходной день?

Споры возникают относительно времени, когда работодатель должен рассчитать работника, если день увольнения выпал на выходной день.
Современный Предприниматель 03:58
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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 06:42
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Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку Аллы Пугачевой

Известный эстрадный деятель Максим Галкин пошутил про нефтяную вышку совей супруги Аллы Пугачёвой.
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Общество

Выходная неделя не скажется на майских праздниках

Выходная неделя с 28 марта по 5 апреля, объявленная Владимиром Путиным, чтобы снизить распространение коронавируса в России, не повлияет на продолжительность запланированных майских праздников.
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Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro

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Музыка

Почему BTS не любят российских ARMY

Popcake 07:41
Политика

Путин обратился к россиянам из-за распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:08
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В РПЦ ответили на запрет властей Петербурга ходить в церкви из-за вируса

Правовое управление Московского патриархата назвало постановление властей Санкт-Петербурга, запретивших из-за нового коронавируса посещение всех церквей, мечетей и храмов, противоречащим Конституции.
РБК 15:26
Общество

Что Путин послал нации, кроме щедрости за чужой счет и новых налогов

Совсем уж феерической частью обращения Путина к народу стало объявление о введении налога на проценты по банковским депозитам свыше миллиона рублей и повышение с 2% до 15% налога на дивиденды, которые получают акционеры российских компаний.
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В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр

В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Политика

США обвинили Мадуро в наркотерроризме

Газета.Ru 11:55
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
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BioWare продолжает «свою престижную франшизу» — Mass Effect?

Игромания.ру 08:45
Авто

Озвучены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

В опубликованном на портале Cars.ru материале автомобильные специалисты ответили на интересующий всех автомобилистов вопрос о том, можно ли использовать бензин Аи-92 вместо Аи-95, чтобы сэкономить.
News-24.ru вчера в 04:21
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В Вологодской области объявлен карантин по коронавирусу

Губернатор области Олег Кувшинников сегодня на заседании оперативного штаба объявил в регионе карантин.
Медиа-Центр 35media.ru 11:53
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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В Самарской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.
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Общество

Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве

В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Московский Комсомолец 09:37
Армия и оружие

Путин поручил проверить армию на готовность к борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин приказал проверить вооруженные силы РФ на готовность к борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Live24 вчера в 07:48
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
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В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
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