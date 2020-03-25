Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель - жизнь и здоровье граждан.
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Что предложил Путин для борьбы с коронавирусом в России. Список мер

URA.Ru10:11

Каникулы до 5 апреля, перенос голосования, соцвыплаты: что пообещал Путин в своем обращении из-за коронавируса

Весьма09:55

Путин перенес голосование по Конституции и объявил нерабочую неделю

Московский Комсомолец10:03

«Звучало как царский манифест». Кирилл Мартынов о выполнимости задач, поставленных Путиным

Дождь10:01

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38

Следующая неделя нерабочая, голосование по Конституции переносится: обращение Путина

Реальное время09:21

Что сказал Владимир Путин в обращении к нации: 10 главных тезисов

V1.ru10:07
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Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Экономика

Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии

Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 07:53
Финансы

Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина

Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.
Газета.Ru 10:28
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Общество

Смоленский губернатор призвал уехавшую за границу чиновницу уволиться

Глава региона Алексей Островский уверен, что чиновница поступила неэтично, уехав в разгар пандемии коронавируса.
Говорит Москва 06:27
Политика

Путин призвал граждан России сплотиться против эпидемии

Меры по противодействию распространения эпидемии, которые принимаются и будут приняты, сработают, если государство и общество проявят сплоченность и понимание сложности ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин 25 марта в ходе обращения к гражданам страны.
Красная весна 10:12
Общество

Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

Salt Mag вчера в 10:39
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
Московский Комсомолец 08:41
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
Ведомости 07:17
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Происшествия

На Кубани выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом

На Кубани выявлены еще четыре подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 05:21
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Политика

Соловьев обозначил судьбу России

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что судьба России — помогать человечеству и спасать его во время различных бед.
Lenta.ru 10:22
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Millionaire.ru 09:54
Происшествия

В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 10:35
Футбол

Тедеско: живу один в отеле в Москве, общаюсь с семьей по скайпу

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что надеется на возобновление футбольного сезона в России, но отметил, что здоровье людей в нынешней ситуации на первом месте.
РИА Новости 08:10
Экономика

Станислав Воскресенский рассказал о том, как еще поддержат предпринимателей в Ивановской области в связи с коронавирусом

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на заседании совета объединения предпринимателей «Опора России» озвучил ряд мер по поддержке предпринимателей в условиях коронавируса.
Ивтелерадио 08:19
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Игры

Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект

Компания разделится на три студии, каждая из которых возьмёт на себя определённое направление.
Игромания.ру 09:42
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Авто

Представленная в России марка Datsun покидает рынок Индонезии

Кроме Индонезии, компания Datsun может оставить и Индию. Относительно планов марки в России пока данных нет.
Тарантас Ньюс вчера в 05:57
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Гаджеты

Xiaomi представила смартфоны Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom

Astera вчера в 13:35
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Политика

Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС

Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
ТАСС 08:19
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
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