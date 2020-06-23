Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАССвчера в 12:00

Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
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Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения пятерых младенцев в Москве

Московский Комсомолец вчера в 09:29
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Общество

Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

ТАСС 08:32
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Экономика

Путин предложил ввести бессрочные меры налоговой поддержки IT-отрасли

Владимир Путин напомнил, что уже вдвое, до 15%, снижена ставка страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса.
Российская газета вчера в 11:33
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,1K
Спорт

WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ

Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика

В США назвали условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон намерен озвучить три обязательных условия для сохранения договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
Деловое.ТВ 04:34
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,2K
Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Владимир Путин, оценивая состоявшийся сегодня в Москве парад Победы, сказал, что организаторы и военнослужащие старались от души, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты 08:16
24
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
5,7K
Общество

Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику

Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
635
Общество

Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым

Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовом, ставшим участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек.
RT на русском 07:38
2
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,6K
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
201
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
14
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
20
Футбол

Денис Черышев вспомнил, как неожиданно заплакал на ЧМ-2018

Оставила огромный след в памяти игра с Испанией в 1/8 финала. Полузащитник заявил, что после финального свистка неожиданно заплакал.
LiveResult.Ru 08:51
Гаджеты

Первые полноценные смарт-часы Meizu выйдут к концу года

Китайская компания Meizu опубликовала тизер-изображение, говорящее о том, что до конца нынешнего года состоится официальная презентация полноценных наручных смарт-часов.
3DNews 06:46
Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:13
18
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новые средства поражения.
ТК Звезда 08:18
Здоровье

Почти 52% инфицированных коронавирусом смолян находятся на лечении

По информации ИЦК, 51,9% заболевших коронавирусом в Смоленской области находится на лечении в медицинских учреждениях или дома Этот показатель остается оним из самых высоких в ЦФО и выше среднего по округу (42%), и по России (37,8%).
Smolnarod.ru 07:54
Политика

Путин призвал гордиться сильной и открытой Россией

РЕН ТВ 07:29
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Кино

Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн

Игромания.ру 08:50
Происшествия

Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

РИА Новости 04:18
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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