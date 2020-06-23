Экономика
ОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
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Отмечается, что между фанатами на стадионе должна будет выдерживаться дистанция в полтора метра.
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В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий
Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.
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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
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RT на русском 14:23
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О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
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Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
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Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
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Crew Dragon с астронавтами НАСА вернется на Землю в августе
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Армия и оружие
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Госдепартамент США повысил с $5 млн до $10 млн награду за сведения, которые позволят установить, где находится новый главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мавль.
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
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Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин
Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует пошлость завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com 14:29
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Первые два фильма принесли студии Universal более одного миллиарда долларов, поэтому вероятность выхода третьей части очень высока.
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Вести.Ru 14:45
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"Сельта" переиграла "Реал Сосьедад" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:30
Армия и оружие
Трамп задействовал закон военного времени
Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом.
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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
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Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
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Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08