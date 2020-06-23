Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.

Интернет Google введет автоматическое удаление истории местоположений Компания Google объявила о намерение ввести функцию автоматического удаления истории местоположений пользователей, поиска и просмотра на YouTube, а также информации об активности в интернете спустя полтора года.

Политика В ООН призвали Израиль отказаться от планов по аннексии территорий Тель-Авив, Израиль, 24 июня 2020, 20:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии оккупированных территорий Западного берега реки Иордан. 3

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,7K

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель. 1

Армия и оружие США удвоили награду за сведения о новом главаре ИГ Госдепартамент США повысил с $5 млн до $10 млн награду за сведения, которые позволят установить, где находится новый главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мавль.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,2K

Культура Продюсер «Маммы MIA!» планирует третий фильм Первые два фильма принесли студии Universal более одного миллиарда долларов, поэтому вероятность выхода третьей части очень высока.

Политика Тачи отказался от визита в Вашингтон Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях. 9

Армия и оружие Трамп задействовал закон военного времени Президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве военного времени или чрезвычайной ситуации, чтобы срочно реализовать программы по гиперзвуковому оружию и космическим технологиям, пишет Белый дом. 1

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 165

Происшествия В Махачкале произошел крупный пожар на рынке Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 1

Происшествия Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду. 2