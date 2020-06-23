Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождьвчера в 11:27

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАССвчера в 12:00

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51
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Политика

Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

ТАСС 08:33
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
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Армия и оружие

Новые образцы техники и вооружения показали на параде Победы в Москве

РИА Новости / Евгений Биятов Ряд новых образцов вооружения военной техники был представлен на параде Победы на Красной площади в Москве.
РЕН ТВ 04:34
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Авто

Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок

Автоновости дня 06:09
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Энергетика

Российская нефть Urals за июнь резко подорожала

Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus Media, передает «РИА Новости».
РБК 13:10
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Авто

Российский Haval F7x получил новый двигатель и подешевел

Слухи подтвердились: купе-кроссовер Haval F7x все-таки получил 1,5-литровый 150-сильный мотор от F7 и стал доступнее на 100 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 08:22
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Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM вчера в 14:34
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Общество

Мурашко констатировал спад коронавируса в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что всплеск коронавируса в России идет на убыль.
BFM.ru 13:08
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Политика

Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм

Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
RT на русском 10:53
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Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,9K
Футбол

«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России

Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
6,4K
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Футбол

Фанат «Бернли» был уволен с работы за свой баннер «Жизни белых важны»

Фанат футбольного клуба "Бернли" Джейк Хеппл потерял работу после своей акции с баннером "Жизни белых важны", сообщает The Sun.
РИА Новости 13:18
Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
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Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
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Политика

На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта

В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Футбол

Футболисты «молодежки» ЦСКА сдали отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты молодежной команды ЦСКА прошли тестирование на коронавирус, все анализы показали отрицательный результат, сообщается на сайте армейского клуба.
РИА Новости 12:58
Политика

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Происшествия

В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров

В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 12:51
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,8K
Авто

Geely выпустил семиместный кроссовер

Компания Geely Auto представила свой первый семиместный кроссовер – новый HaoYue.
Движок вчера в 10:44
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Политика

Суд постановил закрыть дело Майкла Флинна

Апелляционный суд округа Колумбия постановил прекратить уголовное дело Майкла Флинна, бывшего советника президента США Дональда Трампа.
Вести.Ru 11:18
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
1K
Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
36
Культура

На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»

В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
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