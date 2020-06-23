Экономика
ОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян
Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда23 июня в 11:01
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ИА Красная Весна вчера в 04:42
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Коммерсантъ 06:04
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Российская газета 08:16
Происшествия
В Челябинской области детский врач умерла от COVID-19
Миасс, Челябинская область, 25 июня 2020, 15:11 — REGNUM В Челябинской области от ковидной пневмонии скончалась врач-педиатр.
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Наука
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Экология Регионов 06:00
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
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RT на русском вчера в 10:05
Футбол
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Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
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Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
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Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев
Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
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Общество
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Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
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С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба.
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Около 30 человек задержаны на Алтуфьевском шоссе в результате стрельбы
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