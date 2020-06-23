Экономика

ОГТРК Ямал-РегионОГТРК Ямал-РегионВладимир Путин озвучил новый пакет мер по поддержке россиян

Выплаты семьям с детьми, помощь безработным, льготная ипотека: Владимир Путин вновь обратился к россиянам. Речь, в частности, шла о текущей ситуации с коронавирусом и о состоянии дел в экономике. Отдельная тема – новый пакет мер по поддержке граждан.
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Путин выступил с обращением к россиянам

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Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

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Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru23 июня в 10:51
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Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
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ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
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В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник

С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна вчера в 04:42
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Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
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В Челябинской области детский врач умерла от COVID-19

Миасс, Челябинская область, 25 июня 2020, 15:11 — REGNUM В Челябинской области от ковидной пневмонии скончалась врач-педиатр.
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Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим».
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Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
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Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
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Кинотеатры в стране могут открыться к 15 июля, открытие зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
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С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы

С 27 июня в Краснодарском крае откроются храмы, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба.
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Максим Галкин показал фото своего отца-генерала

Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
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