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Армия и оружие В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.

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Общество В Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом Протестующие в столице американского штата Висконсин устроили беспорядки и выбросили в озеро статую полковника, сражавшегося против рабства, сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel. 3