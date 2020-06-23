Экономика
RT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
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Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
НовостиВолгограда.ру 14:00
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
В Махачкале произошел крупный пожар на рынке
Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБК 14:33
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Политика
В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.
RT на русском 13:29
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Авто
Мальтиец потребовал возвращения автомобилей Lada в Европу
Следует упомянуть, что недавно немецкая компания Lada Deutschland – официальный дистрибьютор «АвтоВАЗа» в Европе – заявила, что последняя поставка новых российских авто была отправлена в ЕС в марте нынешнего года.
CarsWeek.ru 09:21
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Источник светского Telegram-канала сообщает, что актер проводил время с Мирославой Карпович еще будучи женатым на Муцениеце.
Народные новости вчера в 04:09
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости 22 июня в 21:17
Армия и оружие
В Средиземное море вошел ракетный фрегат ЧФ «Адмирал Макаров»
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в среду проследовал в Средиземное море, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Интерфакс 06:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе: Семин – это прошлое клуба, а нужно думать о будущем
Все, что сказал гендиректор, сводится к одному сомнительному тезису: Семин, хотя и славное, но прошлое «Локомотива», а думать нужно о будущем.
Millionaire.ru 10:03
Общество
Повышенное пособие по безработице россияне получат в июле и августе
«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, выплатам семьям, где родители остались без работы, будут действовать в июле и августе», - подчеркнул глава государства.
Псковское агентство информации вчера в 10:38
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Общество
В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»
«Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня», - сообщил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
ТК Звезда вчера в 23:58
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Общество
Бывший чиновник растянул гигантский плакат с Гитлером в центре Москвы
Московский Комсомолец 08:50
Общество
Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
Как пишет «Фонтанка», 23 июня представители сфер туризма, услуг, общепита, отельеры Санкт-Петербурга направили Путину письмо, в котором констатировали продление всех запретов и ограничений, связанных со своей работой.
РБК 13:45
Киберспорт
Для Nintendo Switch выпустят новую версию Need for Speed: Hot Pursuit
Согласно предположениям, в числе оставшихся игр будут проекты от разработчиков из Velan Studios, ремастер Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.
Evo-rus.com 08:22
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38