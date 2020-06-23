Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русском23 июня в 13:25

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда23 июня в 11:01

Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

Дождь23 июня в 11:27

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes23 июня в 11:07

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 июня в 12:03

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

Коммерсантъ23 июня в 10:55

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru23 июня в 10:51
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Шоу-бизнес

«Завидовать нечему»: сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

РИА Новости 04:48
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 23 июня в 15:57
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Политика

В Госдуме заявили о невозможности двойного голосования по Конституции

В четверг, 25 июня, в России открылись первые участки для голосования по Конституции.
Lenta.ru 06:42
Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребкредитам на 1%

Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам для физических лиц с 12,9 до 11,9%. Об этом в четверг, 25 июня, сообщила пресс-служба банка.
Известия 04:01
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Культура

Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске

Неизменный ведущий популярной гастрономической программы «Поедем, поедим!» обаятельный англичанин Джон Уоррен больше не имеет отношения к данному шоу, он неожиданно покинул проект, отработав в нем на канале НТВ целых восемь лет.
News-24.ru 05:29
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Общество

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России недопустимы, заявил в четверг, 25 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с флагом ЛГБТ-движения, вывешенным на здании американского посольства в Москве.
Известия 06:27
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
3,2K
Шоу-бизнес

Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода

Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 23 июня в 04:12
24
Происшествия

На разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Газета.Ru 06:01
3,9K
Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
Inc-news.ru 03:20
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Политика

В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу

Москва, 25 июня 2020, 12:38 — REGNUM В России внимательно следят за анонсами властей Соединенных Штатов о передислокации части американского контингента из Германии в Польшу.
REGNUM 05:38
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Игры

Разработчики раскрыли отдельные подробности игры Mafia: Definitive Edition

Актуальные Новости вчера в 21:05
3
Политика

Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:53
13
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
38
Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
4
Здоровье

В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге

Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
6
Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
RT на русском 06:38
93
Футбол

«Оренбург» переведён на карантин из-за эпидемии коронавируса

Несколько игроков и сотрудников «Оренбурга» сдали положительный тест на коронавирус. Клуб в ожидании повторных тестов.
Евро-футбол.ру 06:39
Политика

Украина направила России ноту протеста из-за парада Победы в Крыму

РИА Новости 02:56
1,1K
Экономика

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Правительство России направит на единовременные выплаты на детей 270 млрд рублей.
Известия 06:16
Политика

Песков ответил на вопрос о голосовании Путина по Конституции

Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции досрочно в электронном формате или 1 июля на избирательном участке, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:25
93
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие монумента Советскому солдату

РИА "Новости" / Алексей Никольский Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня.
РЕН ТВ вчера в 14:46
8
Политика

Песков: решение о сроках открытия российских границ пока не принято

Решение об открытии границ будет сформулировано в правительственном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, при его принятии учтут мнения эпидемиологов и информацию из других стран, добавил Песков.
REGNUM 06:13
2
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости 23 июня в 14:54
2,8K
Футбол

Дмитрий Комбаров высказался о «зеркальном расизме», творящемся в мире

РИА Новости 04:00
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК 05:52
95
Здоровье

Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета

Live24 05:38
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Происшествия

Подросток погиб под дорожным катком в Тулуне в первый рабочий день

В Иркутской области 16-летний подросток погиб под дорожным катком во время укладки асфальта.
РЕН ТВ 04:04
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Шоу-бизнес

Нетиевский объяснил, почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

iReactor 04:59
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Как работают Яндекс.Новости?
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