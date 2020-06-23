Общество
RT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правда11:01
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Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Армия и оружие
Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом
В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.
Голос правды (ст. Полтавская) 08:40
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 07:20
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Армия и оружие
Новейшая военная техника прошла в параде Победы в Чите
Новейшая военная техника приняла участие в читинском параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который проходит на площади Ленина 24 июня.
Московский Комсомолец Чита 21:41
Шоу-бизнес
Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус
Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске
Ни дождь, ни сильный ветер не помешали сегодня проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске.
Российская газета 22:02
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Армия и оружие
КНДР демонтировала громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне.
Эхо Москвы 22:10
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Здоровье
При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России
Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет 08:55
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
Политика
Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»
Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости 16:19
Экономика
Amazon инвестирует 2 миллиарда долларов в климатические технологии
Американский онлайн-ритейлер Amazon объявил о создании венчурного фонда в 2 миллиарда долларов.
Русская Планета 09:58