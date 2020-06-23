Общество

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русском13:25

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомости12:18

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правда11:01

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbes11:07

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:03

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ru10:51

Обращение Путина к нации. Прямая трансляция и лучшие комментарии телеграм-каналов

Муксун.fm07:22
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,9K
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 10:40
2,4K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Армия и оружие

Юбилейный парад Победы в Москве состоится с небывалым размахом

В параде Победы в нашей столице запланировано участие 234 единиц наземной техники, 75 самолетов и вертолетов и около 13 тысяч военнослужащих.
Голос правды (ст. Полтавская) 08:40
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
4,2K
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
5,2K
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 07:20
5,3K
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Армия и оружие

Новейшая военная техника прошла в параде Победы в Чите

Новейшая военная техника приняла участие в читинском параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который проходит на площади Ленина 24 июня.
Московский Комсомолец Чита 21:41
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
946
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
47
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,6K
Экономика

ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса

Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК 06:48
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Общество

Самый крупный на Дальнем Востоке парад Победы состоялся в Хабаровске

Ни дождь, ни сильный ветер не помешали сегодня проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске.
Российская газета 22:02
Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Армия и оружие

КНДР демонтировала громкоговорители на границе с Южной Кореей

КНДР взорвала пункт межкорейской связи неподалеку от границы и пригрозила перебросить войска к демилитаризованной зоне.
Эхо Москвы 22:10
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
77
Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru вчера в 12:36
137
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
568
Технологии

Украина и Италия вышли из российского космического проекта «Гамма-400»

iReactor 22:16
1
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
940
Здоровье

При выписке из больниц поменяют схему назначения лекарств в России

Парламентарии отметили, что зачастую в стационаре пациентов лечат одними медикаментами, а при выписке назначают аналоги.
Цензуры.Нет 08:55
18
Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
1
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
283
Общество

Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
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Космос

Китай успешно завершил развертывание навигационной спутниковой сети

Эхо Москвы 21:06
4
Политика

Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»

Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости 16:19
12
Экономика

Amazon инвестирует 2 миллиарда долларов в климатические технологии

Американский онлайн-ритейлер Amazon объявил о создании венчурного фонда в 2 миллиарда долларов.
Русская Планета 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
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