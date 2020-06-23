Коронавирус
РИА НовостиВладимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам. Президент поблагодарил граждан за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.
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Путин предложил еще раз выплатить по 10 тысяч на детей и ввести налог на богатых
Комсомольская правдавчера в 11:38
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Теннис
Лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом Лидер мирового теннисного рейтинга Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус и сел на двухнедельный карантин.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Экономика
Частное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз.
REGNUM 22 июня в 05:08
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Общество
Путин: «В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей»
В июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку.
Sport24.ru вчера в 10:49
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Коммунист Левченко попросил разрешения Путина участвовать в выборах
Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко обратился к Владимиру Путину с письмом, в котором попросил разрешения участвовать в губернаторских выборах, которые состоятся в сентябре.
Реальное время 22 июня в 23:51
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
В Вашингтоне вводят обязательное ношение масок
В американском штате Вашингтон с пятницы, 26 июня, вводят обязательное ношение медицинских масок.
Газета.Ru 00:15
Общество
ВЦИОМ назвал долю планирующих голосовать за поправки к Конституции
Поправки к Конституции на предстоящем плебисците поддержат до 71% россиян.
Компания вчера в 08:33
Общество
В Новокузнецке и Кемерове идет парад Победы
Сегодня, в годовщину Парада Победы 1945-ого, над городом впервые парит дирижабль с копией этого ордена, как 75 лет назад над Москвой парил дирижабль с копией Ордена Победы.
КузПресс вчера в 23:13
Общество
Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих
По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Общество
Путин предложил ввести налог для богатых россиян
Президент предложил повысить с 13 до 15% ставку налога для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.
62инфо вчера в 10:32
Здоровье
В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию
В Санкт-Петербурге с 25 июня возобновляется плановая госпитализация, а также убирается ограничение на посещение пациентами амбулаторно-поликлинических организаций и на плановую диспансеризацию населения, передает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Газета.Ru вчера в 15:56
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor вчера в 02:59
Кино
Apple показала тизер сериала «Основания» по романам Айзека Азимова
iReactor 22 июня в 23:52
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 21 июня в 12:31
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
Гаджеты
HANNspree представляет новую линейку портативных мониторов
Megaobzor.com вчера в 15:06
Общество
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06