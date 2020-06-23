Общество
RT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Людмила Косткина о социальной поддержке: «Деньги пойдут на подготовку к новому учебному сезону или отдыху»
Петербургский дневниквчера в 12:57
Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Комсомольская правдавчера в 11:01
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Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признали самым быстрым в мире
Актуальные Новости вчера в 04:48
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Армия и оружие
В Афганистане при атаке погибли девять сотрудников сил безопасности
РИА Новости вчера в 05:51
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Общество
Пенсионный фонд объяснил, как россиянам получить выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат», — рассказали в Пенсионном фонде России.
ToDay News Ufa 03:51
Политика
Парад Победы в Москве завершился
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 04:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Телезрители парада Победы увидели пролет камеры через дуло танка
В одном из моментов камера прошла сквозь дуло танка и показала внутреннее оснащение военной машины.
NewInform 04:45
Гаджеты
Почему необходимо выключать Bluetooth на смартфоне
Чтобы провести через Bluetooth кибератаку, злоумышленникам сначала понадобится МАС-адрес устройства.
Evo-rus.com 01:49
Политика
Парад в честь 75‑летия Победы начался в Москве
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в центре Москвы, передает в среду корреспондент РИАМО.
РИАМО 03:02
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
За сутки 83 жителя заразились коронавирусом в Тульской области
Сегодня региональный оперативный штаб огласил суточную статистику по эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Тульской области.
Тульские Известия 22 июня в 03:47
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия вчера в 11:58
Финансы
Россияне стали возвращать валюту в банки
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
РИА Новости 03:47
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты провели сравнения габаритов Т-14 "Армата" с теми танками, которые стоят на вооружении армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Общество
Военный парад в Волгограде открыл танк Т-34
На площади Павших Борцов в Волгограде прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 04:36
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Игры
Слухи: Кодзима использовал часть бюджета MGS V для разработки и выпуска P.T. без ведома Konami
По данным Gameblog, геймдизайнер использовал эту свободу для разработки P.T. втайне от руководства.
3DNews 02:08
Общество
Более 7 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в РФ за сутки - оперштаб
Interfax-Russia.ru - В России за сутки зарегистрировано 7,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, 154 человека скончались, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.
Интерфакс - Россия 04:00