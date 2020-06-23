Общество

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин выступил с обращением к россиянам

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