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Вести ТатарстанПутин обратился к россиянам: главное
Владимир Путин сегодня выступил с обращением к гражданам России. Глава государства предложил изменить систему налогообложения. В частности, Президент указал на необходимость увеличить с января ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.
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Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
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