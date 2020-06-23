Коронавирус

Вести ТатарстанВести ТатарстанПутин обратился к россиянам: главное

Владимир Путин сегодня выступил с обращением к гражданам России. Глава государства предложил изменить систему налогообложения. В частности, Президент указал на необходимость увеличить с января ставку НДФЛ с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год.
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Налог для богатых, выплаты для семей с детьми, льготная ипотека. О чем говорил Путин в новом обращении

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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51
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Путин выразил надежду, что жизнь восстановится

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Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Общество

Борисов рассказал, когда Россия возобновит международное авиасообщение

Власти не могут озвучить конкретных сроков возобновления международного сообщения в РФ, поделился он.
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Авто

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

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О World of Warcraft: Shadowlands расскажут 8 июля

Blizzard намеревалась провести прямую трансляцию, посвящённую презентации дополнения Shadowlands к World of Warcraft, в начале июня.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
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Украинский депутат высказалась о детях «очень низкого качества»

По мнению депутата, получатели материальной помощи решаются рожать ради выплат, что приводит к появлению детей «очень низкого качества».
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Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба

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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президент Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.
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Общество

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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
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Даниил Квят начал работу на тестах на трассе в Имоле

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» начала тестовую программу на автодроме в Имоле. Первым на трассу вышел российский гонщик Даниил Квят.
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Лукашенко после парада Победы отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
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Общество

Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
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Вашингтон намерен озвучить три обязательных условия для сохранения договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
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Джиган преподнес Самойловой браслет за 6 миллионов в честь примирения

Накануне Джиган в честь примирения с Оксаной преподнес ей дорогостоящий и очень красивый подарок.
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Экономика

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное.
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Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы

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Суд в США постановил закрыть дело Майкла Флинна

Апелляционный суд округа Колумбия в США постановил закрыть дело Майкла Флинна, экс-советника президента США Дональда Трампа.
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