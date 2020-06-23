Общество

RT на русскомRT на русскомПутин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
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Путин выступил с обращением к россиянам

RT на русскомвчера в 13:25

Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки россиян

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Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАССвчера в 12:00

«Эпидемия не закончилась». Главное из нового обращения Путина к россиянам

Ведомостивчера в 12:18

Налог для богатых, еще деньги детям и новые правила льготной ипотеки: самое важное из обращения Путина

Forbesвчера в 11:07

Льготная ипотека и новые выплаты семьям с детьми: Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Комсомольская правдавчера в 11:01

Продлил выплаты врачам и семьям, поднял налоги для богатых: главное из обращения президента к народу

66.ruвчера в 10:51
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Общество

Вильфанд предупредил россиян о повышенном солнечном излучении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам внимательнее относиться к индексу солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс) во избежание чрезмерного облучения.
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
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Общество

ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 22 июня в 13:47
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Общество

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Футбол

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата»

Свободная Пресса вчера в 12:30
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Общество

Электронная трудовая книжка: о чем предупредили работодателей Хакасии

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Республиканская Телевизионная Сеть 22 июня в 21:29
Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на голосование в Омской области по поправкам в Конституцию, Союз организаций торговли региона пообещал целый ряд подарков, среди которых значатся пять новых седанов Lada Granta.
Новые автомобили 22 июня в 23:39
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Происшествия

В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM вчера в 17:02
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Космос

Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Life.ru вчера в 08:15
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Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
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Кино

Съемки «Сватов» перенесли на год

УтроNews 22 июня в 13:06
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Происшествия

В Якутске треснула стена жилого дома. Есть угроза обрушения

В Якутске в 2-х этажном жилом доме по ул. Автодорожная 8/4 образовалась трещина.
Якутия Daily вчера в 23:13
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Экономика

Россияне начали возвращать валюту в банки

В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
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Наука

Представлена нанолинза, способная сжимать свет

Anonsens 22 июня в 12:53
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке

Эксперты сервиса avtocod.ru назвали несколько моделей на авторынке России, доставляющих мало проблем своим владельцам по технической части.
Тарантас Ньюс 22 июня в 03:05
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В челябинском онкоцентре возник очаг коронавирусной инфекции

Копейский рабочий 22 июня в 05:11
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

С 1 июля вступят в силу ряд поправок в законодательство РФ: начнут действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, а так же изменится процедура регистрации тюнингованных авто и вводятся новые тесты проверки на хронический алкоголизм.
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Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
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