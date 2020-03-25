Все меры, которые принимаются и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас.

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Он рассказал о мерах, которые помогут победить вирус и поддержат граждан в данной ситуации.

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