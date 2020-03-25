Коронавирус
РИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе
Президент подписал указ об объявлении в России нерабочих дней. Документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Суд США признал криптовалюту Telegram ценной бумагой
Сколько олигархи вложили в проект Telegram - Вдова Стива Джобса оказалась одним из первых инвесторов проекта Telegram - SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Происшествия
СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Авто
Презентован рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson
Концерн Hyundai официально представил автолюбителям из КНР обновленную модификацию паркетника Tucson, который приобрел немало изменений во внешнем облике, а также новую «начинку» в техническом плане.
Экономика
В СФ предложили освободить субъекты МСП от части налоговых платежей
Сенаторы просят первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова оказать поддержку малому и среднему бизнесу в непростых экономических условиях в следствие пандемии коронавируса.
Происшествия
Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск
Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.
Общество
Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля
Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Экономика
Путин объявил о «коронавирусных» мерах поддержки бизнеса и граждан
Президент Владимир Путин в обращении 25 марта объявил о мерах поддержки бизнеса и россиян в условиях пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Петросян обвинил Степаненко в краже статуэтки за 200 тысяч рублей
Экономика
Сбербанк перенесет платежи по кредитам пострадавших от вируса компаний
Сбербанк запустит программу помощи корпоративным клиентам, которые пострадали от последствий пандемии нового коронавируса.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство при лечении коронавируса
Хлорохин врачи назвали смертельно опасным для лечения опасного вируса нового типа, данный препарат может вызвать серьезные проблемы с дыханием у заражённых вирусом пациентов.
Общество
Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса
Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Гаджеты
Первый пошёл. В России начали дорожать iPhone
У российских ритейлеров начали дорожать смартфоны компании Apple.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Экономика
Рокетбанк прекратит существование
В рамках предпринимаемых мер по сворачиванию деятельности "Рокетбанка" планируется прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение учебного самолета на Кубани
Факт крушения учебно-боевого самолета Л-39 на Кубани официально подтвердили в Минобороны РФ, передает ГТРК "Кубань".
Хоккей
Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне
Защитник московского ЦСКА Александр Романов может перейти в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Происшествия
В Магадане собака напала на шестилетнюю девочку
Игры
Sony PlayStation 5 будет популярнее Xbox Series X, несмотря на меньшую производительность
Аналитики DFC Intelligence считают, что PlayStation 5 в итоге всё равно окажется более популярной, чем Xbox Series X. Восприятие Sony на рынке сейчас намного ниже, чем было во времена расцвета PlayStation 2, однако компания всё равно имеет преимущество в программной составляющей, узнаваемости среди потребителей и в глобальном распространении.