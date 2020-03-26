Коронавирус

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Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38

На фоне коронавируса Владимир Путин обратился к россиянам с заявлениями

КМВ Новости10:06

О чем вещал Путин во время обращения к россиянам?

Кривое-зеркало.ру11:05

Как будем выживать во время коронавируса: Путин рассказал о мерах поддержки россиян

Pro Город Пермь11:45

Владимир Путин экстренно обратился к гражданам России

Московский комсомолец Кузбасс17:58

Владимир Путин выступил с обращением к жителям в связи с коронавирусом

Опора России в Подмосковье11:08

Магомед Абдулаев: «Глава государства Владимир Путин поставил в приоритет здоровье и благополучие россиян»

Каспий-Медиа10:47
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Владимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к стране в связи с коронавирусом объявил всю следующую неделю нерабочей.
Братская Студия Телевидения 09:25
Политика

России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.
ТВ Центр 11:05
Финансы

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Эхо Москвы 10:03
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Здоровье

Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице

Сахалин.Инфо 19:33
Общество

Вирусолог сравнил унесший первую жизнь хантавирус с коронавирусом

Выявленный в Китае хантавирус несет в себе меньше угроз для человека, чем коронавирус COVID-19.
Известия 16:55
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK вчера в 06:38
Общество

Князь Монако рассказал о необычном первом симптоме коронавируса

Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
Life.ru 17:57
Общество

Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19:30
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале озвучил те лекарства, которые могут использоваться при коронавирусе.
Shraibikus News 17:36
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Общество

Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.
Коммерсантъ 18:05
Авто

В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
МонаВиста вчера в 12:57
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Авто

Новый Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис

Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Тарантас Ньюс 06:13
Общество

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.
Lenta.ru 18:22
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Общество

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Интерфакс 10:07
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 18:58
Общество

«Аврора» переводит рейсы в Токио в статус чартерных

Авиакомпания "Аврора" по решению Правительства РФ с 23 марта до 1 мая переводит рейсы из Южно-Сахалинска и Владивостока в Токио (аэропорт Нарита) в статус чартерных без изменения расписания, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу "Авроры".
Сахалин.Инфо вчера в 18:20
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Uznayvse.ru 06:56
Армия и оружие

Артиллеристы ВВО провели стрельбы в Амурской области

RT на русском 23 марта в 06:11
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Музыка

Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров

Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Российская газета 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
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