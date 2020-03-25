Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Президент России объявил меры по борьбе с пандемией

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Обращение президента: борьба с пандемией и поддержка граждан

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Путин объявил о переносе голосования по Конституции, нерабочей неделе и налоге в 15% на уходящие в офшоры доходы

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Обращение Путина к нации из-за ситуации с пандемией коронавируса. Главное

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«Нам нужно сплотиться»: как Путин думает защитить россиян от коронавируса

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На фоне коронавируса Владимир Путин обратился к россиянам с заявлениями

КМВ Новости10:06

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей

Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Деснянская правда 10:15
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Энергетика

Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом

Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
РБК вчера в 15:09
Происшествия

В Башкирии ребенок заразился коронавирусной инфекцией

Уфа, 25 марта 2020, 12:37 — REGNUM В Башкирии четвертым инфицированным новым коронавирусом стал ребенок.
REGNUM 05:37
Политика

Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС

Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.
Ридус 10:07
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

РБК 09:56
Политика

Собянин объяснил необходимость нерабочей недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели.
Lenta.ru 13:33
Гаджеты

Стали известны отличия Huawei P40 от P40 Pro

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал о том, чем будут отличаться друг от друга еще не представленные смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro.
Megaobzor.com 15:03
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
News.ru вчера в 07:00
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
BFM.ru 15:37
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
SpeedMe 01:20
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Футбол

Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Общество

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Происшествия

Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили

По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 22 марта в 18:06
Здоровье

Названо смертельно опасное лекарство для лечения коронавируса

Некоммерческая организация здравоохранения Banner Health опубликовала материал о том, что хлорохин является смертельно опасным лекарством для лечения коронавируса.
Live24 13:08
Происшествия

Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
ТАСС 01:00
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Политика

Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума

Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Коммерсантъ 17:12
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости 09:31
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Здоровье

В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках

Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
Общественное телевидение России 09:39
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале озвучил те лекарства, которые могут использоваться при коронавирусе.
Shraibikus News 17:36
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru 04:47
Финансы

«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
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