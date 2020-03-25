Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

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