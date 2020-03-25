Коронавирус
РИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
Владимир Путин объявил cледующую неделю нерабочей
Президент РФ обратился к населению в связи со сложной ситуацией c коронавирусной инфекцией в России.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Происшествия
В Башкирии ребенок заразился коронавирусной инфекцией
Уфа, 25 марта 2020, 12:37 — REGNUM В Башкирии четвертым инфицированным новым коронавирусом стал ребенок.
Политика
Правительство Украины ввело по всей стране режим ЧС
Правительство Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, а также продлило карантин до 24 апреля.
Политика
Собянин объяснил необходимость нерабочей недели
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил необходимость нерабочей недели.
Гаджеты
Стали известны отличия Huawei P40 от P40 Pro
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт рассказал о том, чем будут отличаться друг от друга еще не представленные смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч
В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
Общество
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Крушение Су-27 произошло в 50 километрах от Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Авто
Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ
Ранее сообщалось о том, что Renault Group Eurasia заключила с Заволжским автомобильным заводом соглашение, по которому Украине разрешили собирать автомобили Lada.
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Футбол
Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Общество
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Происшествия
Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство для лечения коронавируса
Некоммерческая организация здравоохранения Banner Health опубликовала материал о том, что хлорохин является смертельно опасным лекарством для лечения коронавируса.
Происшествия
Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса
Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Политика
Правительство России обсудит вопрос о создании своего президиума
Кабинет министров на заседании 26 марта обсудит вопрос образования президиума российского правительства.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Здоровье
В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках
Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
Армия и оружие
Французские военные выведены из Ирака
По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале озвучил те лекарства, которые могут использоваться при коронавирусе.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Финансы
«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%
Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.