Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Запись обращения Президента РФ Владимира Путина по коронавирусу

КМВ Новости17:11

Власти РФ приняли новые меры в рамках борьбы с коронавирусом

Гипер НН12:30

Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Москва 2411:27

Владимир Путин выступил с обращением к жителям РФ

12 Канал Омск11:39

О чем вещал Путин во время обращения к россиянам?

Кривое-зеркало.ру11:05

Комментарий Губернатора Валерия Радаева по итогам обращения Президента Владимира Путина к гражданам России

Глас Народа10:26

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor 09:36
Политика

Соловьев призвал россиян не считать нерабочую неделю выходными днями

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на указ президента РФ, согласно которому следующая неделя в стране станет нерабочей, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 19:59
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Космос

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи

Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Аргументы и Факты вчера в 10:15
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Энергетика

Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на $4 миллиарда

Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на $4 миллиарда в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Uznayvse.ru 01:53
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

RT на русском 12:24
Здоровье

Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом

Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru 09:34
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
Газета.Ru 03:31
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч

По состоянию на 25 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 451 тыс. Скончались более 20 тысяч человек.
НТВ 14:42
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Авто

Polestar запустила в производство электрокар Polestar 2

Компания недавно сообщила, что на китайском заводе запустила в производство электрокар Polestar 2. Летом автомобили начнут поставлять в Европу, а затем уже стартуют продажи в Китае и США.
Tvoe-avto.com 10:34
Общество

Востриков рассказал, как относится к губернатору Цивилёву

Потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне» Игорь Востриков ответил на вопрос, как он относится к губернатору Сергею Цивилёву.
ВашГород.ру 13:05
Общество

Власти Красноярского края запретили выезд из городов региона

Говорит Москва 02:59
Политика

Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 20:19
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru вчера в 03:25
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru 13:59
Футбол

Гендиректор «Уфы» отказался от домашнего карантина во время пандемии COVID-19

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, продолжает посещать клубный офис.
Газета.Ru 20:49
Здоровье

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Общество

Принц Чарльз заразился новым коронавирусом

У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 07:46
Здоровье

Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

Путин объявил нерабочей следующую неделю

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.
Сусанин 09:27
Шоу-бизнес

Джиган снял видео, где посвящает дочерей в рыцари с помощью ножа

Репер опубликовал в сторис видео, на котором, по его словам, посвящает в рыцарей своих троих маленьких дочек.
Газета Кемерова 13:59
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное