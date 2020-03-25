Коронавирус
РИА НовостиПутин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции. Президент подчеркнул, что государство должно работать на опережение, и главная цель — жизнь и здоровье граждан.
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Экономика
Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
Политика
Соловьев призвал россиян не считать нерабочую неделю выходными днями
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на указ президента РФ, согласно которому следующая неделя в стране станет нерабочей, сообщает РИА Новости.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Космос
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи
Венесуэла может потерять свой единственный спутник связи VeneSat-1, передает Газета.ru.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Энергетика
Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на $4 миллиарда
Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на $4 миллиарда в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
Здоровье
Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом
Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
Единоборства
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч
По состоянию на 25 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 451 тыс. Скончались более 20 тысяч человек.
Авто
Polestar запустила в производство электрокар Polestar 2
Компания недавно сообщила, что на китайском заводе запустила в производство электрокар Polestar 2. Летом автомобили начнут поставлять в Европу, а затем уже стартуют продажи в Китае и США.
Общество
Востриков рассказал, как относится к губернатору Цивилёву
Потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне» Игорь Востриков ответил на вопрос, как он относится к губернатору Сергею Цивилёву.
Общество
Власти Красноярского края запретили выезд из городов региона
Политика
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ
Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Общество
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Футбол
Гендиректор «Уфы» отказался от домашнего карантина во время пандемии COVID-19
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, продолжает посещать клубный офис.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Общество
Принц Чарльз заразился новым коронавирусом
У наследника британского престола 71-летнего принца Уэльского Чарльза обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС.
Здоровье
Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае
Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
Путин объявил нерабочей следующую неделю
Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы.
Шоу-бизнес
Джиган снял видео, где посвящает дочерей в рыцари с помощью ножа
Репер опубликовал в сторис видео, на котором, по его словам, посвящает в рыцарей своих троих маленьких дочек.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.