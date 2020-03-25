Коронавирус

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексВладимир Путин выступил с обращением к нации

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с призывом к сплоченности в ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Глава государства объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, изначально планировавшегося на 22 апреля — новую дату объявят позднее.
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Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Москва 2411:27

Следующая неделя нерабочая, голосование по Конституции переносится: обращение Путина

Реальное время09:21

Обращение Владимира Путина к населению. Главное

Новая газета10:45

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

РИА Новости09:38

Путин из-за коронавируса объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты

Sport24.ru09:28

В Совфеде прокомментировали обращение Путина к россиянам

RT на русском11:11

«Звучало как царский манифест». Кирилл Мартынов о выполнимости задач, поставленных Путиным

Дождь10:01
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Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

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НТВ 10:20
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Здоровье

В Петербурге отменили плановый прием пациентов во всех медучреждениях

В Санкт-Петербурге вводится запрет на плановый прием пациентов в государственных и частных медучреждениях.
Православие и Мир 09:08
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В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
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ИноСМИ 05:17
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
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Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс 23 марта в 11:47
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

Польша продлевает закрытие границ для иностранцев

Алексей Милованов / Новый Калининград Власти Польши решили продлить закрытие границ для иностранных граждан.
Новый Калининград.Ru 09:44
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Политика

ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о запуске глобального гуманитарного плана по борьбе с угрозой коронавируса в развивающихся странах.
Взгляд.ру 10:54
Здоровье

Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен

Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Новый компаньон 06:27
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 23 марта в 14:14
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В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Lenta.ru 12:00
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Технологии

Kaspersky Lab рассказала принципы дезинфекции смартфонов

«Из наиболее распространённых в быту средств с коронавирусом хорошо справляются этиловый (C2H5OH) и изопропиловый (C3H7OH) спирт, перекись водорода (H2O2) и гипохлорит натрия (NaClO)», — цитирует сообщение разработчиков агентство.
ИА Новороссия 11:45
Политика

Польша обвинила Россию в дезинформации

Посольство Польши в России сделало заявление, назвав дезинформацией появившиеся в российских СМИ сообщения об отказе Варшавы дать разрешение на полет самолетов ВКС России с медпомощью для Италии.
Южный Федеральный вчера в 22:07
Общество

Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс 12:22
Общество

ВОЗ: США могут превратиться в эпицентр пандемии коронавируса

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что США потенциально могут стать эпицентром пандемии.
Страна Советов on-line 13:31
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

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Коммерсантъ вчера в 11:19
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Porsche отзывает кроссоверы Macan в России

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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
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Суд арестовал женщину, похитившую новорожденную в Йошкар-Оле

33-летняя женщина, которая похитила новорожденную девочку из роддома в Йошкар-Оле, отправлена под арест.
Вести.Ru 12:10
Космос

К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
МИР 24 23 марта в 02:40
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 12:29
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
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