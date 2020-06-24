Политика

Газета.RuГазета.RuПутин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ

Трансляцию ведет телеканал "Россия-24". "Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед", - начал он. Путин выразил благодарность ветеранам и пообещал сделать все, чтобы в России не померкли их подвиги.
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Владимир Путин
Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира - над войной, жизни - над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамена и штандарты нацистов - как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения.
— Владимир ПутинБудущее России. Национальные проекты 03:45

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«Победа определила будущее планеты на десятилетия вперед». Путин выступил на параде в Москве

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