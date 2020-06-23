Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйПутин выступил с очередным обращением к россиянам

23 июня президент России Владимир Путин вновь обратился к гражданам.
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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

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Кому пособия, а кому — налоги: 9 обещаний Владимира Путина

63.ru11:30

Что предложил изменить Путин в обращении к народу 23 июня. Основные тезисы

Толк11:07
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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«Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе», — сказал глава государства.
РБК 10:42
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Путин предложил новые меры поддержки граждан и бизнеса

Накануне Парада Победы президент обратился к гражданам, объявив масштабные меры поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
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Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
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Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

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RT на русском 12:15
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В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19

Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
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Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

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Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович, организовавший "Адриатический тур", на котором участники и зрители никак не были защищены от коронавируса, объявил о положительном результате своего теста на COVID-19.
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В Самарской области отменили режим самоизоляции

Как сообщает областная телерадиокомпания «Губерния», на территории Самарской области официально отменен режим самоизоляции.
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Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, рассказал РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:05
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Политика

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

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Лукашенко вылетел в Москву для участия в параде Победы

По данным агентства, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.
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Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС

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Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

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