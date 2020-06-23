Путин выступил с очередным обращением к россиянам

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 441

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 251

Спорт Губерниев посоветовал футболистам затянуть пояса после поручения Путина Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об увеличении НДФЛ для обеспеченных граждан.

Футбол Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны» Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".

Общество В Минтруде разъяснили порядок оплаты труда 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты разъяснили, каким образом оплачивается работа 24 июня, в нерабочий день в связи с парадом Победы. 12

Общество Резерв коек в России сохранят в режиме повышенной готовности — Путин «Если ещё в середине марта в целом по стране было около 40 тыс. специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тыс.», — заявил Путин. 15

Общество В Самарской области отменили режим самоизоляции Как сообщает областная телерадиокомпания «Губерния», на территории Самарской области официально отменен режим самоизоляции. 50

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 138

Политика Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.

Политика Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua». 3

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 18

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 23

Общество Жителей европейской части России предупредили о жаре В Москве и западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра. 468

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 186

Политика Путин рассказал, когда вступят в силу поправки в Конституцию Москва, 23 июня 2020, 18:13 — REGNUM Поправки в Конституцию России, голосование по которым состоится 1 июля, вступят в законную силу только при условии их поддержки гражданами страны, заявил 23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к российским гражданам. 199

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1,1K