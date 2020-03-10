Политика

Телеканал RTVIТелеканал RTVIПутин выступил в Госдуме: главное

Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами инициативу парламентария Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в новый поправках в Конституцию. Главное из выступления президента — в материале RTVI.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

Путин прибыл на заседание Госдумы

RT на русском08:21

Путин выступит в Госдуме 10 марта по поводу дискуссий по поправкам в Конституцию

ТАСС07:48

Путин сегодня выступит в Госдуме по вопросу поправок в Конституцию

Коммерсантъ07:34

Путин приехал в Госдуму

Интерфакс08:26

Путин уехал из Госдумы

Lenta.ru08:51

Путин прибыл в Госдуму

РИА Новости08:20

Путин обсудил в Госдуме поправки в Конституцию. Полное видео

РБК08:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика

Оппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию

BFM.ru 10:38
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости 08 марта в 09:35
Политика

Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
ProstoProSport 12:27
Политика

Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17

Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
RT на русском 11:37
Кино

Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»

Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
REGNUM 05:56
Футбол

УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Московский Комсомолец 10:04
Общество

«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта

В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Интерфакс 12:26
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек

По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
REGNUM 10:44
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 09:37
Авто

В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Rusargument 02:42
Политика

Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году

Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Lenta.ru 05:52
Экономика

Что делать инвестору, когда рынки штормит: 5 советов

Финансовые рынки по своей природе непредсказуемы, и рыночные потрясения являются их естественной частью.
РБК 07:35
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Космос

Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар

Астрономы сумели обнаружить в космосе самый удаленный и яркий из всех известных науке блазаров.
Дни24 вчера в 17:08
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Политика

Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
РИА Новости 08:57
Политика

Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
РИА Новости 12:47
Общество

Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса

Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
РБК 13:36
Музыка

На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»

На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Известия 08:26
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Политика

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
News.ru 05:41
Здоровье

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2

«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Матч ТВ вчера в 09:05
Энергетика

Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть

Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Общество

Участник группы Little Big женился

Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
РИА Новости 07:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor 00:19
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Экономика

Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков

Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
BFM.ru 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное