Политика
Телеканал RTVIПутин выступил в Госдуме: главное
Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами инициативу парламентария Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в новый поправках в Конституцию. Главное из выступления президента — в материале RTVI.
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Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Политика
Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Футбол
УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии
Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
Что делать инвестору, когда рынки штормит: 5 советов
Финансовые рынки по своей природе непредсказуемы, и рыночные потрясения являются их естественной частью.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Космос
Астрономы обнаружили в космосе самый яркий и удаленный блазар
Астрономы сумели обнаружить в космосе самый удаленный и яркий из всех известных науке блазаров.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.
Политика
Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение президента Владимира Путина по поправке о президентских сроках.
Общество
Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса
Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Политика
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2
«Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.
Энергетика
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
Армия и оружие
Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе
Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.