Президент России Владимир Путин приехал в Госдуму, чтобы обсудить с депутатами инициативу парламентария Валентины Терешковой обнулить президентские сроки в новый поправках в Конституцию. Главное из выступления президента — в материале RTVI.

Политика Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.

Футбол УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Здоровье В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Политика Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.

Политика Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал обвал цен на нефтяном рынке экономической войной и высоко оценил шансы России на победу.

Музыка На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку» На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Политика Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в Думу Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесёт ко второму чтению поправку в Конституцию РФ о проведении досрочных парламентских выборов Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, даёт нам большие полномочия, — отметил он.

Здоровье Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 «Ростов» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России.

Энергетика Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.

Общество Участник группы Little Big женился Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.