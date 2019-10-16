В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями.

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Армия и оружие Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Политика Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Общество Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве 50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.

Общество Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.

Футбол Агуэро попал в автомобильную аварию Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.

Общество Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.

Общество В Госдуму внесен законопроект о виноградарстве и виноделии Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу рассмотреть и принять законопроект о виноградарстве и виноделии до конца года.

Политика Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР "Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.

Экономика «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.

Транспорт «Победа» поднимет цены на билеты на 40 процентов Авиакомпания «Победа» поднимет цены на билеты в среднем на 40%. Речь идет о вылетах из зарубежных аэропортов, пишет газета "Ведомости".

Музыка Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Армия и оружие Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Экономика Сбербанк представил платформу для краудлендинга На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.

Политика У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.

Общество Россияне стали лояльнее к теневым доходам и работе На теневом рынке труда заняты более 25 млн россиян, пишет РБК.

Культура Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

Шоу-бизнес Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Авто Тульский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.