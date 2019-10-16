Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Владимир Путин
В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями.
— Владимир ПутинРИА Новости 10:17

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