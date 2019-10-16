Политика
Газета.RuПутин заявил о новой задаче для ОПК
Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями.
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Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Ракку впервые за пять лет
Сирийские вооруженные силы впервые с 2014 года вошли в город Ракка на севере страны, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 08:01
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Футбол
Агуэро попал в автомобильную аварию
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат 10:35
Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Общество
В Госдуму внесен законопроект о виноградарстве и виноделии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу рассмотреть и принять законопроект о виноградарстве и виноделии до конца года.
Коммерсантъ 10:07
Армия и оружие
Сирийские войска заняли еще один город на границе с Турцией
Как сообщает al-Mayadeen TV, сирийские войска заняли приграничный город Кобани.
Военное дело 10:45
Происшествия
В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
МИР 24 вчера в 15:01
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Транспорт
«Победа» поднимет цены на билеты на 40 процентов
Авиакомпания «Победа» поднимет цены на билеты в среднем на 40%. Речь идет о вылетах из зарубежных аэропортов, пишет газета "Ведомости".
RZN.info 06:07
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Армия и оружие
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Экономика
Сбербанк представил платформу для краудлендинга
На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Общество
«Приватбанк» выиграл апелляцию в Лондоне в споре с экс-владельцами
Лондонский суд удовлетворил апелляционную жалобу «Приватбанка», отменив решение суда первой инстанции.
REGNUM вчера в 07:58
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Общество
Россияне стали лояльнее к теневым доходам и работе
На теневом рынке труда заняты более 25 млн россиян, пишет РБК.
Алтайская правда 07:47
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Авто
Тульский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Завод Haval в Тульской области выпустил первый серийный купе-кроссовер Haval F7x для российского рынка.
Автоновости дня 08:12
Армия и оружие
Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже
Журналистская правда 02:50
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09