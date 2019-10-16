Политика
RT на русскомПутин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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с чего всё началось
«И теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной, продукции, востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).Коммерсантъ11:12
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Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
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Московский Комсомолец 09:48
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В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
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Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
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Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.
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Шоу-бизнес
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Инфо24 вчера в 10:59
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По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
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Уфимские Заметки 14:07
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Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
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Газета.Ru 18:35
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« Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон о статусе Донбасса, если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, — заявил Зеленский на брифинге по итогам его встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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Суд арестовал подозреваемых в избиении мужчины до смерти в Красноярске
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Чемпионат 20:30
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Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем
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Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
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Губернатор ЕАО, отчитавшись о принятых мерах касаемо обрушившегося на регион наводнения, попросил у главы государства 445 млн рублей на прохождение отопительного сезона.
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Глобальное потепление сделало озера красивыми и ядовитыми
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