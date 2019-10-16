Политика
RT на русскомПутин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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с чего всё началось
«И теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной, продукции, востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).Коммерсантъ11:12
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Армия и оружие
Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии
«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
РБК 16:25
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов
Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
ГТРК Дагестан 14 октября в 12:52
Армия и оружие
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Происшествия
В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией
Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews 15:00
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru вчера в 08:45
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
РИА Новости 08:29
Политика
Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
Газета.Ru 16:51
Общество
Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными
Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 03:39
Политика
Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков
Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.
Газета.Ru 08:50
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество
Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре
Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт 07:00
Общество
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Транспорт
Сроки открытия трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург сдвинуты на месяц
На заседании комитета Госдумы по бюджету первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил, что открытие трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург состоится в ноябре этого года.
Агентство Строительных Новостей 09:39
Армия и оружие
Террористы активизировались в сирийской провинции Латакия
Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) активизировали свою деятельность в сирийской провинции Латакия.
Известия 15:25
Футбол
Месси получил «Золотую бутсу» из рук сыновей
Ранее Месси получил «Золотую бутсу» в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018.
Sport24.ru 08:40