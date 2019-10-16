с чего всё началось

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Армия и оружие Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии «Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.

Здоровье Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Здоровье Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов реализацию нацпроектов Сегодня, 14 октября, премьер России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Армия и оружие CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

Политика Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.

Происшествия В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.

Шоу-бизнес Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.

Кино Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.

Происшествия Задержан вице-губернатор Тамбовской области Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Политика Трамп обозвал Пелоси на встрече с демократами Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что американский президент Дональд Трамп оскорбил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Политика Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.

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Энергетика На Украине газ для населения подешевел на 4,9% Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».

Футбол Черчесов принял участие в форуме AEFCA Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.

Транспорт Сроки открытия трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург сдвинуты на месяц На заседании комитета Госдумы по бюджету первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщил, что открытие трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург состоится в ноябре этого года.