Политика
RT на русскомПутин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Политика
Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.
Аргументы и Факты 08:58
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Происшествия
35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии
Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.
РБК 19:02
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Футбол
Черчесов принял участие в форуме AEFCA
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади
Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
АСТВ 17:50
Авто
Первые фото нового поколения Nissan X-Trail
Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но судя по тому, что уже ведутся испытания на дорогах общего пользования, мы увидим следующее поколение кроссовера в 2020 году.
За рулем 05:22
Общество
ГИБДД начнет проверять водителей на наркотическое опьянение в 2020-м
В 2020 году автоинспекторы начнут проверять водителей на состояние наркотического опьянения.
РЕН ТВ 08:55
Политика
Партия Качиньского победила на парламентских выборах в Польше
Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) победила очередных парламентских выборах, которые состоялись в республике в воскресенье, 13 октября.
RuNews24.ru 13 октября в 20:15
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.
Газета.Ru 18:35
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.
МК-Спорт вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции
Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.
Экспресс газета 07:21
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14 октября в 01:03
Политика
Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец»
Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
Известия 12:51
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.
3DNews вчера в 15:21
Армия и оружие
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Футбол
Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Sport24.ru 12:54
Авто
Для Lada Largus сделали навесной багажник
В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня 14 октября в 08:06
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Кобани на границе с Турцией
Московский Комсомолец 14:35