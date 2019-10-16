Политика

RT на русскомRT на русскомПутин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
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Российская газета16:05

Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым

Lenta.ru10:03

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

RT на русском10:42

Путин предложил предприятиям ОПК «поле для реализации» в нацпроектах

РБК11:57

Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции

ТАСС09:58

Путин начал совещание по оздоровлению предприятий ОПК

Московский Комсомолец09:50

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РИА Новости10:17
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Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».
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