Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.

Политика Кремль назвал неожиданным требование Киева распустить ДНР и ЛНР Требование Киева о роспуске самопровозглашенных республик Донбасса для выполнения Минских соглашений является «новыми вводными», которые «весьма неожиданны» как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.

Армия и оружие Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".

Культура Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.

Происшествия 35 паломников погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии Как минимум 35 паломников погибли, четверо пострадали в результате аварии с участием автобуса и грузовика на западе Саудовской Аравии, сообщило Саудовское информационное агентство со ссылкой на представителя полиции.

Игры Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.

Футбол Черчесов принял участие в форуме AEFCA Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Происшествия Автомобиль насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП во Второй Пади Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но его установили и задержали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Авто Первые фото нового поколения Nissan X-Trail Дата премьеры нового Nissan X-Trail пока неизвестна, но судя по тому, что уже ведутся испытания на дорогах общего пользования, мы увидим следующее поколение кроссовера в 2020 году.

Общество ГИБДД начнет проверять водителей на наркотическое опьянение в 2020-м В 2020 году автоинспекторы начнут проверять водителей на состояние наркотического опьянения.

Политика Партия Качиньского победила на парламентских выборах в Польше Правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» (ЗиС) победила очередных парламентских выборах, которые состоялись в республике в воскресенье, 13 октября.

Футбол Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.

Футбол УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула.

Шоу-бизнес Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Ягудин показал первое фото Тотьмяниной после операции Муж прилетел к фигуристке в больницу, чтобы поддерживать ее в период восстановления.

Общество Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Миссия ООН потребовала закрыть сайт «Миротворец» Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН по Украине Бенджамин Моро заявил, что депутаты Верховной рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец».

Технологии Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике В Windows 10 версии 1909, если вы введёте имя изображения, файла или документа, то Проводник предоставит вам предварительный просмотр результатов упреждающего поиска, чтобы позволить легко найти нужный файл.

Армия и оружие В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир» Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.

Футбол Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.

Авто Для Lada Largus сделали навесной багажник В Сети появились снимки универсала Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный навесной багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.