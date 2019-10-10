Футбол
Rambler News ServiceПутин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспрессвчера в 15:41
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спортвчера в 11:45
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спортвчера в 14:44
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Футбол
«Рома» претендует на хавбека «Локо» Крыховяка
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк входит в сферу интересов «Ромы».
Metaratings 10:05
Общество
Легендарного космонавта Алексея Леонова похоронят 15 октября
Как сообщало ИА REGNUM, легендарный советский космонавт, первый в истории человек, который совершил выход в открытый космос, дважды герой Советского Союза космонавт Алексей Леонов 11 октября скончался в Москве на 86-м году жизни.
REGNUM 08:30
Теннис
Медведев обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Шанхае
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини в четвертом круге турнира в Шанхае.
Sport24.ru 02:10
Происшествия
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии
Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Русский дедлайн 10:48
Экономика
Медведев призвал устранить комиссию за «банковский роуминг» в России
Правительство на заседании в четверг рассмотрело поправки в статью 29 федерального закона «О банках и банковской деятельности».
ФАН вчера в 07:51
Происшествия
Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки
Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер призвал Турцию завершить военную операцию на северо-востоке Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Российская газета 09:23
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Право.ру 09:37
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Происшествия
В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов
Сотрудники Станично-Луганского отдела оккупационной полиции и боевики батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов.
ИА Новороссия 08:41
Политика
Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Зеленский в ходе визита в Одессу в пятницу, 11 октября, заявил, что слово "капитуляция" вызывает у него аллергию.
ИА Новороссия 08:28
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сообщил о блокировке аккаунта в поддержку Заворотнюк
Музыкант Стас Михайлов в сторис Instagram сообщил, что аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, борется с раком мозга, был заблокирован администрацией Instagram.
Телепрограмма вчера в 23:06
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Армия и оружие
Турция получила от НАТО $5 млрд на развитие военной инфраструктуры
В течение последних лет НАТО инвестировала более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции, включая различные военные объекты, в том числе военно-морские базы и радары, — цитирует ТАСС Столтенберга.
News.ru 06:01
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Lenta.ru вчера в 12:31
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
РИА Новости 05:02
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru 02:09
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Экономика
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт».
РБК 10:37
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Известия вчера в 21:14