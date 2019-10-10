Футбол

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
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Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов

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Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов

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Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам

Интерфакс-Спортвчера в 11:45

Путин предложил бизнесу финансировать футбольные клубы через «колхоз»

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Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться

ТАСС Спортвчера в 14:44
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Футбол

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Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
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Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
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Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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В Станице Луганской полиция эвакуирует людей из-за сообщений о минировании городских объектов

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Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»

Президент Украины Зеленский в ходе визита в Одессу в пятницу, 11 октября, заявил, что слово "капитуляция" вызывает у него аллергию.
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Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Турция получила от НАТО $5 млрд на развитие военной инфраструктуры

В течение последних лет НАТО инвестировала более $5 млрд в военную инфраструктуру Турции, включая различные военные объекты, в том числе военно-морские базы и радары, — цитирует ТАСС Столтенберга.
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Навальный рассказал о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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