Футбол
Rambler News ServiceПутин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин: «Единый фонд поддержки спортклубов был бы более справедливым, чем „соревнование кошельков“»
Sportbox.RU10 октября в 12:17
Глава попечительского совета РФС прокомментировал идею Путина о фиансировании клубов
Спорт-Экспресс10 октября в 15:41
Колхоз вместо соревнования кошельков. Схема поддержки футбольных клубов может измениться
ТАСС Спорт10 октября в 14:44
Червиченко назвал утопией идею создания фонда финансирования футбольных клубов
RT на русском11 октября в 12:16
Путин одобрил идею «футбольного колхоза» с равным распределением денег по клубам
Интерфакс-Спорт10 октября в 11:45
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Rambler News Service10 октября в 11:23
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 01:03, Ашберн
Происшествия
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 21:43
Происшествия
Американский полицейский застрелил женщину в ее собственном доме
В США полицейский застрелил афроамериканку в её собственном доме, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в штате Техас.
РЕН ТВ 00:43
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM вчера в 10:57
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости вчера в 13:00
Автоспорт
Формула 1. Феттель завоевал поул Гран-при Японии, Квят – 14-й
На автодроме "Сузука" состоялась квалификационная гонка Гран-при Японии в классе автогонок "Формула 1". Победителем заезда стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
Вести.Ru вчера в 22:36
Энергетика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Газета.Ru вчера в 20:26
Единоборства
Усик одержал победу в дебютном бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик в первом за карьеру поединке в супертяжелой весовой категории одержал победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
РБК 00:39
Религия
Что запрещено делать в день Михаила, 13 октября
Сегодня православные волгоградцы отмечают праздник святого Михаила. Из нашего материала вы узнаете, как нужно вести себя в этот день.
Волга-Медиа 00:40
Происшествия
Четыре человека ранены в ДНР при детонации боеприпасов
News.ru вчера в 12:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru 11 октября в 05:12
Армия и оружие
В Турции заявили о ликвидации «399 террористов» в ходе операции в САР
RT на русском 11 октября в 17:06
Шоу-бизнес
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной
Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной.
Пятый канал вчера в 12:29
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости вчера в 10:44
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru 11 октября в 21:25
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 20%
Акции "Яндекса" в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3 процента — до 1855 рублей, обновив минимум с декабря 2018 года.
РИА Новости 11 октября в 11:19
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru вчера в 07:07
Происшествия
ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД
Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 19:12
Гаджеты
IPhone 12 может стать самым дорогим смартфоном в истории Apple
Еще до презентации iPhone 11 стало известно, что аппараты не будут революционными и они по сути не изменились в сравнении с предшественниками, но получили обновленные характеристики и дополнительный модуль к камерам.
Astera вчера в 17:28
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
Происшествия
Марго Овсянникову избили на корпоративе
На участницу проекта "Дом 2" Марго Овсянникову напали и избили прямо вовремя корпоратива. Видео инцидента появилось в инстаграмме девушки.
Газета.Ru 00:26
Политика
Первый президент Украины заметил улучшение в отношениях с Россией
"Были проделаны другие шаги, которые показали, что Россия начала смотреть на Украину не как на невестку, а как на государство — это важно", — добавил политик.
РИА Новости вчера в 23:01
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Космос
Сверхгигантские звезды постоянно охлаждаются и нагреваются
Через несколько десятилетий средняя температура воздуха возрастает примерно до 8000 градусов.
AstroNews.ru вчера в 05:54
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM вчера в 04:30
Армия и оружие
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия
В ГД задумались над возвращением в России смертной казни
На странице ГД в «ВКонтакте» был опубликован опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь.
Профиль 11 октября в 13:07