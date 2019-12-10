Политика

ТАССТАССПутин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
Читать в источнике
Комментировать11
Владимир Путин
Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов: их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется — я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но посмотрю повнимательнее.
— Владимир ПутинDeita.ru 21:00

Подробнее о событии

Путин выступил за приглашение на Парад Победы современных героев

Российская газета10:03

Путина спросили про «инстателочек» на Параде Победы

Lenta.ru10:19

Путин высказался о «гламурных людях» на параде Победы

REGNUM10:13

Путин пообещал обратить внимание на «гламур» на Параде Победы

Life.ru10:57

Путин ответил про «гламурных тёлочек» на Параде Победы

Московский Комсомолец09:50

Ветераны останутся обязательными гостями парада Победы, заявил Путин

РИА Новости09:44

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС09:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 09:30
Политика

Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы

Задержан 34-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус летом 2018 года.
Lenta.ru 01:52
Армия и оружие

Какой флот строит Россия и для чего

ТАСС 07:00
Музыка

Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева

Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Слово и Дело 08 декабря в 11:37
Происшествия

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости 15:43
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьеры

Инфо24 12:20
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» работает над собственной ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» ведет разработку собственной мобильной операционной системы.
Ридус 06:24
Армия и оружие

Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео

На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Lenta.ru 07:37
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 09:41
Футбол

Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Невские Новости 18:00
Кино

Инклюзивный и неограниченный: звезды сериала «Пространство» рассказали о 4-м сезоне

Стивен Стрейт добавил, что «переезд» на Amazon дал сериалу возможность рассказать еще больше, так как исчезли ограничения, которые накладывал SYFY.
Popcornnews.ru 02:30
Общество

Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе на Новой Земле

РИА Новости 04:10
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
Авто

Как делают мотоциклы «Урал» сегодня

Car.ru 05:13
Технологии

«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group

Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США

Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США.
РБК 17:37
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Армия и оружие

В США заявили о необходимости довести количество кораблей ВМС до 355

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.
Газета.Ru 11:55
Происшествия

Идущего в Москву якутского шамана снова задержали

Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
BFM.ru 08:10
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью

Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста

Рамблер 06:28
Музыка

Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»

Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Bimru.ru 10:33
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Кино

Глава студии Marvel Файги пообещал грандиозный кроссовер

Piter.tv вчера в 12:49
Футбол

Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»

Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Нева Спорт 14:11
Происшествия

На курорте в Кемерово погиб провалившийся в реку сноубордист

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области погиб сноубордист. Об этом сообщается на сайте курорта во вторник, 10 декабря.
Известия 11:50
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

Газета.Ru 15:14
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном значительно подешевел

Сообщается, что флагманский аппарат Sony Xperia 1 с дисплеем 4К снизилась более чем на 200 долларов США.
RuNews24.ru 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
Главное