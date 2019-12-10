Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов: их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется — я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но посмотрю повнимательнее.

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.

Политика Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».

Происшествия Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.