Политика
ТАССПутин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
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Мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов: их не можете не видеть на трибунах. Какой-то гламур там появляется — я, честно говоря, никогда не обращал на это внимания, потому что занят тем, что я делаю на параде. Но посмотрю повнимательнее.
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Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Происшествия
Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы
Задержан 34-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в убийстве двух девушек на склоне горы Уктус летом 2018 года.
Музыка
Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева
Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Происшествия
Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате
Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» работает над собственной ОС для смартфонов
«Лаборатория Касперского» ведет разработку собственной мобильной операционной системы.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Кино
Инклюзивный и неограниченный: звезды сериала «Пространство» рассказали о 4-м сезоне
Стивен Стрейт добавил, что «переезд» на Amazon дал сериалу возможность рассказать еще больше, так как исчезли ограничения, которые накладывал SYFY.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Авто
Как делают мотоциклы «Урал» сегодня
Технологии
«Тинькофф» поставил «шах и мат» Сбербанку, «Яндексу» и Mail.ru Group
Сбербанк совместно с Mail.ru Group, социальная сеть «В контакте» и компания «Яндекс» так же, как и «Тинькофф», объявляли о планах по запуску суперприложения, в котором пользователи смогут получить финансовые и потребительские услуги.
Политика
Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США
Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Армия и оружие
В США заявили о необходимости довести количество кораблей ВМС до 355
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Музыка
Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»
Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Кино
Глава студии Marvel Файги пообещал грандиозный кроссовер
Футбол
Стал известен состав «Бенфики» на матч против «Зенита»
Тренерский штаб лиссабонской «Бенфики» назвал состав команды на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита» .
Происшествия
На курорте в Кемерово погиб провалившийся в реку сноубордист
На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области погиб сноубордист. Об этом сообщается на сайте курорта во вторник, 10 декабря.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 1 с 4К-экраном значительно подешевел
Сообщается, что флагманский аппарат Sony Xperia 1 с дисплеем 4К снизилась более чем на 200 долларов США.