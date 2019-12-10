Что касается парада - участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах.

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Происшествия Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

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Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

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Наука У супербактерии нашли «ахиллесову пяту» В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.