Политика

ТАССТАССПутин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

Путин согласился с тем, что на Красную площадь следует приглашать нынешних героев.
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Владимир Путин
Что касается парада - участников и гостей, зрителей, мы и так стараемся каждый год приглашать ветеранов, вы не можете не видеть их на трибунах.
— Владимир ПутинТАСС 09:25

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