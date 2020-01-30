Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПутин выступил за увеличение премий лучшим муниципалитетам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение повысить выплаты лучшим муниципалитетам до 1 млрд руб. С предложением увеличить премиальный фонд выступил депутат Госдумы и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
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