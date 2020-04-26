Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

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