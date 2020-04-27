Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Россиян поздравит президент РФ Владимир Путин 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 9 мая в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне.

Путин выступит 9 мая с обращением к россиянам

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