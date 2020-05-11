Политика
Невские НовостиПутин во второй половине дня выступит с обращением
Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. После этого он проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом. В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
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Политика
Владимир Путин объявил о завершении в России режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней в России завершится 12 мая.
Вести Воронеж 09:16
Политика
Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин объявил о завершении государственных нерабочих дней, введенных в стране с 30 марта.
ИА СИА-Пресс 09:33
Политика
Путин пообещал лично проверить, получили ли врачи деньги
Глава государства Владимир Путин заявил, что лично проверит ситуацию с выплатами медработникам в каждом регионе.
Газета.Ru 10:03
Политика
Путин объявил об окончании нерабочих дней с 12 мая
Президент Путин обратил внимание граждан, что выход из введённых ограничительных мер не может пройти одномоментно, смягчение данного режима должно проходить очень осторожно, шаг за шагом.
DixiNews 10:42
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой растет ее копией
Знаменитая певица Юлия Началова скончалась чуть больше года назад от остановки сердца, но поклонники не перестают любить своего кумира и искренне радуются успехам ее дочери Веры.
RuNews24.ru 09:41
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Общество
Путин предложил повысить пособие по уходу за ребенком
«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля», - сказал Путин.
РИАМО 09:56
Общество
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 09:48
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
Lenta.ru вчера в 08:55
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Названо условие первого этапа выхода из ограничений по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что россиянам "придётся жить" с коронавирусом.
Клопс 11:00
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru вчера в 11:26
Политика
Собянин попросил Путина помочь регионам с выпадающими доходами
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина поручить кабмину оказать помощь ряду регионов с выпадающими доходами из-за коронавируса, президент согласился с этой идеей.
РИА Новости 10:50
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Политика
Владимир Путин предупредил о потенциальной опасности коронавируса
Глава государства отметил, что потенциальная опасность коронавируса в заключается в том, сколько заболевших не было выявлено, поэтому необходимо эффективно выявлять скрытые формы заражений.
Вести Татарстан 10:19
Политика
Владимир Путин заявил о прекращении режима нерабочих дней с 12 мая
Глава государства заявил, что в стране прекращается режим нерабочих выходных.
Владимирские новости 09:27
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Общество
Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России
Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
Экономика
Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов
Президент России Владимир Путин в рамках мер по поддержке национальной экономики пообещал вернуть гражданам, зарегистрировавшимся в качестве самозанятых, уплаченные ими в 2019 году налоги.
Lenta.ru 10:08
Политика
Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней
В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли ДНР тысячами мин за апрель
Пресс-служба Управления Народной милиции ДНР подвела итоги по обстрелам со стороны украинских оккупационных позиций за минувший апрель.
ИА Новороссия 07:20
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Общество
В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски
За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей.
АБН вчера в 06:13
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Общество
Путин объявил об окончании «единого периода нерабочих дней»
Президент Владимир Путин объявил об окончании «нерабочих дней» с сохранением заработной платы. Его выступление транслирует «Россия 24».
Медиазона 09:18