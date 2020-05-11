Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. После этого он проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом. В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.

Путин во второй половине дня выступит с обращением

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