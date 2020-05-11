Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Путин выступит с новым обращением к россиянам

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