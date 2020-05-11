Политика

RT на русскомRT на русскомПутин выступит с новым обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 11 мая во второй половине дня выступит с обращением к россиянам. Речь пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
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Кремль анонсировал новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

РБК06:19

Путин выступит с новым обращением к россиянам

RT на русском06:16

Путин выступит с обращением к россиянам

Deita.ru06:15

Путин выступит с обращением к россиянам 11 мая

Известия05:48

Путин в понедельник выступит с обращением к гражданам

Интерфакс05:47

Путин выступит с обращением к россиянам

РИА Новости05:45

Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

ТАСС06:04
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

РЕН ТВ вчера в 09:24
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Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
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Политика

Путин поручил представить национальный план восстановления экономики

Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
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Общество

Сергей Цивилев снова обратится к кузбассовцам

Сергей Цивилев в очередной раз обратится к жителям Кемеровской области. Это произойдет сегодня в 18:00.
Сибдепо 02:39
29
Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

Вести.Ru 07:35
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Политика

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
1,9K
Общество

Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае

Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
Lenta.ru 06:51
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
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Происшествия

Арестованный основатель паблика «Омбудсмен полиции» попал в больницу

Основатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, которого в пятницу арестовали по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей, был госпитализирован из изолятора временного содержания в больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 07:25
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Общество

В правительстве назвали самую пострадавшую отрасль от коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал туризм самой пострадавшей от пандемии COVID-19 отраслью экономики страны.
Реальное время 07:00
Шоу-бизнес

Больная коронавирусом Мария Ивакова рассказала о своём состоянии

OvideO.ru 03:38
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Авто

Опубликовали первые изображения кроссовера Skoda Enyaq

Как сообщало ранее издание 32cars.ru, Enyaq станет первым полностью электрическим автомобилем чешского автопроизводителя, а также самой производительной моделью в линейке Skoda.
32CARS.ru 01:15
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Космос

Китай подготовил к запуску новый гражданский спутник

По словам источника в центре, спутник HY-1C, запущенный в 2019 году, и HY-1D сформируют первое в Китае спутниковую группировку гражданского назначения для мониторинга океана с целью увеличения охвата наблюдений.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
Военное дело 04:35
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Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
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Общество

В Минздраве призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова призвала главврачей медучреждений не экономить на стимулирующих выплатах врачам, которые лечат пациентов с COVID-19.
Моя Москва.онлайн 02:53
19
Общество

Илон Маск на русском языке обругал экс-министра труда США

Основатель компании SpaceX Илон Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха в своем Twitter-аккаунте, сообщает РБК.
Моя Москва.онлайн вчера в 06:11
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Общество

Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
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Авто

В России новый Toyota Highlander появится летом

Новый Toyota Highlander четвертого поколения появится в России летом 2020 года.
Автоновости дня 07:06
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Общество

«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных

Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Общество

Путин рекомендовал регионам сохранить закупки социальных услуг у НКО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам не сокращать объемы закупок социальных услуг у некоммерческих организаций на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 05:11
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Газета.Ru вчера в 17:32
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала ЛенТВ24 рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Общество

На орбите взорвался бак разгонного блока «Фрегат-СБ»

Хакасия-Информ 09 мая в 23:40
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