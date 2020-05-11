Политика
РИА НовостиПутин выступит с обращением к россиянам
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
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с чего всё началось
Как сообщили в Кремле, речь в его обращении пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также о новых мерах господдержки граждан и экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.News.ru05:50
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Политика
Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание с профильными ведомствами, на котором будет обсуждаться эпидемия коронавируса и возможность продления нерабочих дней.
РБК вчера в 10:39
Политика
Соловьев оценил слова Климкина о праве России отмечать День Победы
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии у России права отмечать День Победы.
РИА Новости 04:34
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Общество
Как изменится режим самоизоляции в Татарстане с 12 мая
С 12 мая в Татарстане вступают в силу ряд изменений относительно режима самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ.
Татарстан-24 05:09
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Здоровье
Вице-премьер Чернышенко рассказал об отчетности по коронавирусу
Отчетность губернаторов, министерств и ведомств по коронавирусу собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 05:51
Происшествия
Иран сообщил о гибели 19 человек во время инцидента с военным кораблем
Тегеран, 11 мая 2020, 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали.
REGNUM 04:52
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета вчера в 08:13
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", - заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Общество
Доктор Мясников рассказал о «странностях» коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
РИА Новости 06:13
Общество
Умер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
Коммерсантъ 05:01
Политика
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Политика
Путин поручил представить национальный план восстановления экономики
Российский президент Владимир Путин поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, а также возобновлению роста экономики.
RT на русском 04:39
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлены ограничительные меры
В Санкт-Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 02:14
Происшествия
Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге
Сотрудники полиции задержали организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 05:17
Общество
Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Общество
В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции
Большинство жителей России адекватно воспринимают ограничительные меры из-за коронавируса, однако некоторые нарушают, причём компаниями, и ещё бравируют этим, заявил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
РИА Новости 03:03
Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
«Проект»: во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться сотни военных
Во время репетиций парада Победы коронавирусом могли заразиться около трех сотен военных, сообщает Проект .
Znak.com 05:14
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия
Убившая знакомого россиянка обронила сережку и попалась
В Москве 29-летняя местная жительница убила знакомого, вынесла его тело в подъезд и обронила там сережку, по которой ее нашли сотрудники правоохранительных органов.
Lenta.ru 05:00
Фигурное катание
Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
RT на русском 03:46
Армия и оружие
В Венесуэле обнаружили брошенные катера ВМС Колумбии
Аргументы и Факты 09 мая в 15:43
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы
Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru вчера в 11:26
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 09 мая в 20:12
Общество
ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Россия вышла на плато по коронавирусу нового штамма, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Sputnik Таджикистан 03:01