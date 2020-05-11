Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и новых мерах по поддержке граждан и экономики.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в Кремле, речь в его обращении пойдёт о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, а также о новых мерах господдержки граждан и экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.
News.ru05:50

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Путин выступит с обращением к россиянам в начале совещания по коронавирусу

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Кремль анонсировал новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

РБК05:55

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Lenta.ru05:57
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Путин обсудит возможность продления нерабочих дней 11 мая

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Врач Александр Мясников рассказал о "странностях" в поведении нового коронавируса.
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Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
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Политика

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

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Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

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В МВД заявили о случаях демонстративного нарушения режима самоизоляции

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Газета.Ru вчера в 17:32
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Убившая знакомого россиянка обронила сережку и попалась

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Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

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Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

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ВОЗ заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия вышла на плато по коронавирусу нового штамма, заявили во Всемирной организации здравоохранения.
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