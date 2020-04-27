Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране. Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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