Коронавирус

News.ruNews.ruПесков анонсировал новое обращение Путина по коронавирусу

Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране. Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе

Газета.Ru02:15

Главные новости к утру 27 апреля

Коммерсантъ00:01

Песков анонсировал новое выступление Путина по ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 20:57

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Известиявчера в 15:38

Песков: Одномоментного выхода из карантина не будет

Эхо Москвывчера в 12:00

Путин в ближайшие дни выступит с новым обращением

Ёлдашвчера в 09:36

Путин может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

ТАССвчера в 07:36
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Футбол

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки, а с 18-го числа - командные.
Газета.Ru 06:00
1
Общество

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
20
Общество

Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
21
Политика

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
1,6K
Общество

Названы документы, необходимые петербуржцам для поездки на дачу

Чтобы поехать на дачу петербуржцам нужно иметь при себе паспорт и документ, который подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.
Neva.Today 06:07
13
Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
35
Общество

Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области

По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
226
Политика

В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии

Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
7
Общество

Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»

Телепрограмма 05:28
Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
100
Происшествия

Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
15
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru вчера в 06:20
2,9K
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
3,4K
Армия и оружие

Военные моряки России получат новый универсальный нож

OAnews 25 апреля в 12:36
32
Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
332
Общество

В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом

В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
FreeNews-Volga 05:38
7
Политика

Песков рассказал о работе по оснащению больниц

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
2
Здоровье

В Краснодаре почти 300 приезжих находятся в обсерваторах

В четырех обсерваторах Краснодара пребывают 276 человек из других городов, приехавшие в край после начала карантина.
KrasnodarMedia 05:53
Транспорт

Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено

Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
19
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 59 человек

ИА Красная Весна 04:10
63
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
1,2K
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском 25 апреля в 11:09
731
Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
459
Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
608
Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
270
Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
559
Общество

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
840
Общество

Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории

Коммерсантъ 02:06
771
Космос

Новая экзопланета из-за своей высокой температуры имеет необычные характеристики

HotGeo 25 апреля в 04:51
1
Экономика

Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube

Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
5
Как работают Яндекс.Новости?
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