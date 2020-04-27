Коронавирус
News.ruПесков анонсировал новое обращение Путина по коронавирусу
Глава РФ Владимир Путин на следующей неделе может снова выступить по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в стране. Выступление политика анонсировал пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить6,8K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Как сообщил премьер-министр Джузеппе Конте, с 4 мая футболистам разрешат индивидуальные тренировки, а с 18-го числа - командные.
Газета.Ru 06:00
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
RT на русском 04:23
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
Названы документы, необходимые петербуржцам для поездки на дачу
Чтобы поехать на дачу петербуржцам нужно иметь при себе паспорт и документ, который подтверждает право собственности на дачу или договор аренды.
Neva.Today 06:07
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Коронавирусом заразились еще 20 человек в Самарской области
По данным оперативного штаба на 11:30, воскресенья, 26 апреля, на территории Самарской области зафиксировано еще 20 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:28
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
Общество
Судьба Чебурашки: в Японии узнали о претензиях «Союзмультфильма»
Телепрограмма 05:28
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru вчера в 06:20
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews 25 апреля в 12:36
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Саратовской области покончил с собой пациент с коронавирусом
В минувшие выходные в Саратовской области покончил с собой человек, у которого был диагностирован коронавирус.
FreeNews-Volga 05:38
Политика
Песков рассказал о работе по оснащению больниц
Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.
РИА Новости 05:46
Здоровье
В Краснодаре почти 300 приезжих находятся в обсерваторах
В четырех обсерваторах Краснодара пребывают 276 человек из других городов, приехавшие в край после начала карантина.
KrasnodarMedia 05:53
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 59 человек
ИА Красная Весна 04:10
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском 25 апреля в 11:09
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Космос
Новая экзопланета из-за своей высокой температуры имеет необычные характеристики
HotGeo 25 апреля в 04:51
Экономика
Рекламодатели стали меньше платить за аудиторию на YouTube
Аудитория блогеров продолжает расти на фоне самоизоляции, но теперь приносит до 40% меньше доходов в долларовом выражении из-за сокращения активности большинства рекламодателей.
Коммерсантъ вчера в 18:35