Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Москва, 30 июня 2020, 12:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин готовит обращение к гражданам, его выступление состоится во второй половине дня 30 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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