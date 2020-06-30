Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Президент РФ Владимир Путин сегодня обратится к россиянам. Президент выступит ориентировочно в 14:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Путин выступит с обращением к россиянам

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