Политика

BFM.ruBFM.ruПутин выступит с обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин сегодня обратится к россиянам. Президент выступит ориентировочно в 14:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости05:40

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Путин выступит с новым обращением к россиянам 30 июня

Телеканал 360°05:38

Путин может выступить с обращением к нации перед голосованием по поправкам в Конституцию

Государственные Вести27 июня в 07:36

Владимир Путин подготовил новое обращение к россиянам. Оно состоится уже сегодня

Фонтанка.Ру05:24

Сегодня Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Спорт-Экспресс05:21

Путин выступит с обращением к россиянам

Москва 2405:18

Путин 30 июня обратится к россиянам в преддверии основного дня голосования по конституции

ТАСС05:37

Путин во вторник днем обратится к россиянам

Взгляд.ру05:28
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Здоровье

В Хакасии решено продлить режим повышенной готовности

Власти Хакасии решили до 12 июля продлить режим повышенной готовности, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 10:47
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
1K
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
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Космос

НАСА нуждается в проекте туалета для полетов на Луну

LentaChel.ru 28 июня в 01:52
11
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
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Политика

В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай».
РБК 10:49
Политика

Мантуров: опыта и запасов РФ хватит на три волны коронавируса

Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:30
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Автоспорт

Маттиа Бинотто: «В Австрии машина будет той же, что на тестах. Планируем обновления к Венгрии»

Sports.ru 11:18
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Фигурное катание

Медведева вернулась в Россию и прошла тестирование на коронавирус

Bookmaker-ratings.ru 09:43
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета вчера в 13:44
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
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Баскетбол

Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

ТАСС Спорт 03:28
Политика

В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
1
Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
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Происшествия

Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка

РБК 10:10
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
253
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
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Кино

Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена

Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Общество

Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусом

BFM.ru 08:50
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами

Lenta.ru вчера в 03:21
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Политика

В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров

Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:01
Гаджеты

СМИ: Windows 10 (2004) может улучшить игровые показатели на слабых PC

Издание PCGamer сообщает, что последняя сборка Windows 10 (2004) под номером 19041.329 позволяет повысить производительность в играх на слабых PC.
Игромания.ру 10:57
Общество

В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
25
Общество

Cirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом.
Известия 09:04
1
Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Российская газета 11:16
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