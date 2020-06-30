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Челябинск СегодняЧелябинск Сегодня

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Выступление президента состоится около 16 часов дня по челябинскому времени.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу: да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам. Ориентировочно ближе к двум часам дня.
С чего всё началось

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