Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», – ответил Песков на вопрос «РИА Новости», выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая.

Путин выступит с обращением к россиянам 9 мая

Религия Православные христиане отмечают Радоницу Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи. 68

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 1,7K

Происшествия СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде Волгоград, 27 апреля 2020, 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля. 17

Общество Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. 2K

Экономика Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg. 249

Энергетика Мировая нефть продолжила падение С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. 263

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 218

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1,1K

Общество В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники. 402

Общество В Крыму выявили девять новых случаев коронавируса За сутки в Крыму зафиксировали девять новых случаев коронавируса, общее число приблизилось к 80, сообщил глава региона Сергей Аксенов. 3

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 380

Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.