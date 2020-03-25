Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин обратится к россиянам из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение главы государства Владимира Путина к согражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает РИА Новости. Обращение будет показано по телевидению в ближайшие часы, заявил представитель Кремля.
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Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России. Прямой эфир

РБК08:21

Путин выступит с обращением к нации. Главное

Ведомости07:57

Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом

РИА Новости07:22

Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

RT на русском06:09

Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Дождь06:02

Путин выступит с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Life.ru06:00

Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

ТАСС06:45
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Общество

Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
РИА Новости 08:11
Общество

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 08:12
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Вести.Ru 06:52
Экономика

Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля

Годовая инфляция временно ускорится в ближайшие месяцы на фоне ослабления рубля.
Вести.Ru 08:12
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 вчера в 09:33
Общество

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков отметил, что компания впервые столкнулась с ситуацией, когда без объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс.
Мойка78 06:18
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru вчера в 06:07
Общество

Таиланд полностью закрывает границу

Власти Таиланда решили полностью закрыть въезд и выезд из страны. Граница будет закрыта с 26 марта.
НТВ 08:17
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Политика

Пациент рассказал о визите Путина в больницу Коммунарки

Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России

В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
RT на русском 04:55
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Здоровье

Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса

Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.
Московский Комсомолец 04:34
Общество

Отдохнули: в Оренбуржье три главврача уходят со своих постов

Главврачи сразу трех больниц уволены за то, что во время пандемии коронавируса поехали отдыхать за границу.
Московский Комсомолец 08:30
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Политика

На Украине продлили на месяц карантин по коронавирусу

Правительство Украины на заседании в среду продлило карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:51
Происшествия

Убившего трех женщин мужчину задержали в Москве

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке столицы 15 лет назад.
Вечерняя Москва 08:20
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Происшествия

На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве

Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Известия 08:35
Здоровье

Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Известия 08:50
Кино

Звезда «Терминатора» и «Чужих» сыграет во втором сезоне «Мандалорца»

Российская газета 08:08
Армия и оружие

Турецкая армия подверглась атаке боевиков в сирийском Идлибе

NewInform вчера в 13:25
Здоровье

Первый ребенок умер от коронавируса в США

В США от пневмонии, вызванной коронавирусом, впервые умер пациент младше 18 лет, сообщили в департаменте общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе.
Взгляд.ру 08:32
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке

В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Gazeta.SPb вчера в 11:12
Происшествия

Суд в Москве продлил арест аспиранту МГУ Мифтахову на полгода

Головинский суд Москвы в среду по ходатайству гособвинения на полгода продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года.
ТАСС 08:41
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс вчера в 02:11
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
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