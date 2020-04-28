Коронавирус

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Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам с большим выступлением во вторник, 28 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин на совещании с регионами по коронавирусу планирует выступить с обращением. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС05:21

Подробнее о событии

Ждем продления самоизоляции: сегодня Владимир Путин выступит с новым обращением к нации

Уфа1.ру05:46

Продлит ли Путин режим самоизоляции? Отвечают депутат, бывший мэр и сенатор

Екатеринбург Онлайн05:45

Путин выступит с большим обращением

Lenta.ru05:23

Песков анонсировал большое выступление Путина в рамках совещания с регионами

Интерфакс05:28

В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина

РИА Новости05:23

Путин выступит с обращением в ходе совещания по коронавирусу

RT на русском05:33

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

ТАСС05:21
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Происшествия

Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле

Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.
Регион online 05:43
Общество

Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий

План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Технологии

Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции

Самоизоляция положительно сказалась и на рынке домашнего гейминга: в апреле продажи на российском рынке видеогейминга выросли на 130% в денежном выражении год к году.
Adindex.ru 05:09
Общество

В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
2,6K
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
2K
Шоу-бизнес

Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой

На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
8
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
50
Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Игры

Вышел симулятор снежного бездорожья SnowRunner

В Epic Games Store, PS Store и MS Store релизнулся снежный симулятор бездорожья SnowRunner.
ЭндлессГеймОвер 04:58
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

REGNUM 01:39
167
Политика

МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
3
Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
8
Технологии

Экспертами объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска

МедиаПоток вчера в 12:24
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Общество

Роспотребнадзору поручили подготовить концепцию снятия карантинных мер

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения карантинных ограничений, введённых в стране в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:53
213
Экономика

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
109
Общество

Россия вышла на седьмое место по числу заразившихся коронавирусом

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
1K
Футбол

Чемпионат Италии могут завершить досрочно

Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня.
ГЛАС.RU 06:32
Политика

Хафтар объявил о переходе к ЛНА управления Ливией

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в видеообращении к нации заявил о выходе из политического соглашения, приведшего к формированию Правительства национального согласия, и переходе управления Ливией к ЛНА.
RT на русском вчера в 15:57
163
Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

МЧС из-за вспышки коронавируса на территории Чаяндинского месторождения в Якутии начнёт 30 апреля разворачивать там мобильный госпиталь, сообщил оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 05:45
4
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
2,6K
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Космос

Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180

Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.
Lenta.ru 25 апреля в 08:29
53
Кино

Сбежавший убийца и борьба за трон Персии в Okko

Атмосферная приключенческая драма, отличающаяся от современников классическим рисованным стилем, повествует о борьбе наследника царя Персии за трон.
Газета.Ru 00:00
Экономика

Правительство не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября

Правительство не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября 2020 года, заявил РБК ТВ вице-премьер Марат Хуснуллин.
Интерфакс 06:04
Футбол

«Реал» интересуется 18-летним полузащитником «Пеньяроля» Пельистри

Полузащитник «Пеньяроля» Факундо Пельистри стал трансферной целью «Реала».
Бомбардир.ру вчера в 17:40
Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

Изменения банковских комиссий за переводы Максимальный размер банковской комиссии для физических лиц в системе быстрых платежей будет ограничен.
Вести.Ru 04:25
Спорт

Riot Games представила обновление 1.0 «Прилив» для Legends of Runeterra

Компания Riot Games анонсировала обновление 1.0 под названием «Прилив» для Legends of Runeterra.
CyberSport.ru 05:56
Технологии

Microsoft готовится к выпуску майского обновления Windows 10

Обновление Windows 10 получит немало улучшений и новых функций.
iReactor 01:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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