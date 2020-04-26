Коронавирус
Челябинск СегодняВладимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам. Оно состоится в рамках совещания с главами росиийских регионов около 17:00 по челябинскому времени.
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с чего всё началось
"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.ТАСС05:21
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Путин поручил подготовить новый пакет мер поддержки россиян и бизнеса
Президент России Владимир Путин поручил подготовить новый пакет мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса.
Мойка78 11:07
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Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
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Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни
Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Chelny-biz.ru 10:49
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
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РИА Новости 10:44
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
В «Крокус Экспо» создадут госпиталь для больных коронавирусом
Петербургский дневник 10:11
Общество
Каждый пятый медработник в Москве переболел COVID-19
Тесты на иммунитет к COVID-19 показали, что каждый пятый медработник в Москве переболел коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Интерфакс 11:07
Общество
У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом.
Газета.Ru 09:42
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Спланированная подготовка Если же 30 апреля состоится заседание совета директоров КХЛ и там действительно будет рассмотрен вопрос об изменении правила жесткого потолка зарплат, это очень плохой знак для лиги.
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Санкт-Петербургские ведомости 10:58
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Начались работы по созданию разгонного блока «Фрегат-СБУ»
AstroNews.ru 25 апреля в 09:20
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Путин рассказал о выделенных ресурсах на поддержку экономики
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Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска
Власти Тульской области введут с 30 апреля в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией цифровые пропуска, сообщает во вторник облправительство.
РИА Новости 11:13
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Мероприятие прошло из-за пандемии в режиме видеоконференции.
ТАСС 10:20
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«Топ-менеджеры "Яндекса" отказались от денежных премий и приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года»,-- сказал журналистам господин Абовский (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:39
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России удалось мобилизовать ресурсы промышленности в период пандемии, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействию распространения коронавируса в регионах страны.
РИА Новости 11:00