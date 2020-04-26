Коронавирус

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняВладимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам. Оно состоится в рамках совещания с главами росиийских регионов около 17:00 по челябинскому времени.
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с чего всё началось

Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", - сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС05:21

Подробнее о событии

Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу

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Путин выступит с обращением по коронавирусу

РИА Новости07:53

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

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Песков анонсировал большое выступление Путина в рамках совещания с регионами

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Путин выступит с обращением на совещании с регионами по коронавирусу

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