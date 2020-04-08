Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России 8 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он уточнил, что глава государства обратится к россиянам в начале селекторного совещания с главами регионов.

Путин выступит с очередным обращением к россиянам

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