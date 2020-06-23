Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — уточнил он.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Путин выступит с телеобращением к россиянам

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